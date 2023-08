ÖKB-Bezirksverband Laa: Was war und was kommen wird

Der ÖKB-Bezirksverband Laa hielt seine Obmänner-Konferenz im Heurigenlokal Böck in Eichenbrunn ab, die Rückblick hielt und zukünftige Projekte und Veranstaltungen erläutert. Der Bezirksverband unterstützt nicht nur seit Jahren soziale Projekte, einige Ortsverbände helfen auch bei gemeindeinternen Tätigkeiten. Der ÖKB organisiert außerdem laufend Ausflüge und abwechslungsreiche Ferienspiele. Großharras begleitete zum Beispiel die Kinder nach Zeltweg zur Besichtigung des Fliegerhorstes.

Der ÖKB Stronsdorf brachte indes alle stellungspflichtigen Jugendlichen aus der Ortschaft nach St. Pölten zur Stellung und diese einen Tag später wieder sicher nach Hause. Aktuell nehmen viele Bezirksverbände an dem STG-Schießen am Mistelbacher Platz Totenhauer teil. Eine kleine Abordnung besuchte die Landeswallfahrt in Maria Taferl.

Eichenbrunn hat einen verjüngten Vereinsvorstand

Sehr erfreulich fiel der Bericht von Eichenbrunns Obmann Josef Madner aus. Nach der Generalversammlung im Juni wurden Änderungen im Vereinsvorstand vorgenommen und der Vorstand verjüngt. Das letzte große Projekt war die Generalsanierung des Kriegerdenkmals von 2015 bis 2017, außerdem wurde das Friedhofstor renoviert und der Platz vor dem Denkmal mitsamt der Grünfläche, wo eine junge Linde nun gedeiht, neu gestaltet. Die Gesamtkosten betrugen 22.450 Euro, viele ehrenamtlichen Helfern leisteten 712 Arbeitsstunden.

Fix in den Startlöchern stehen schon die ÖKB-Bälle am 20. Jänner in Großharras und am 27. Jänner in Wildendürnbach. Im März 2024 finden wieder Neuwahlen im Bezirk Laa statt. Ein Wahlvorschlag wird vom Vorstand bereits erarbeitet. Der Ortsverband Wildendürnbach plant eine 130 Jahre Bestandsfeier, hierzu findet im Oktober noch eine eigene Besprechung statt.

Bezirksobmann Thomas Appel durfte bei der Konferenz neben Vertretern aller Stadt- und Ortsverbänden unter anderem Hauptbezirksehrenobmann Alois Kraus und Vizebürgermeister Rudolf Pfennigbauer (Gnadendorf) begrüßen.