Das Wahlergebnis für Erich Stubenvoll fiel deutlich aus: Der ÖVP-Politiker bekam bei der Fortsetzung der vor einer Woche abgebrochenen Gemeinderatswahl 30 von 36 Stimmen (drei leer, eine für Peter Harrer, zwei für Christian Balon). Stubenvoll, der am Donnerstag nach dem Verzicht von Bürgermeister Christian Balon (ÖVP) die Funktion geerbt hatte, ist damit der jüngste Bürgermeister in der Geschichte Mistelbachs.

„Es gibt schönere Zeitpunkte, um Bürgermeister zu werden“, sagte Stubenvoll angesichts der herrschenden Corona-Krise: „Ich bin stolz darauf, dass es mir in ein paar Tagen gelungen ist, tiefe Gräben vielleicht nicht zuschütten zu können, aber zumindest mit einem hölzernen Behelfsbau überbrückt zu haben.“ Dieser soll in den nächsten Jahren zu einem tragfähigen Bauwerk ausgebaut werden, hofft Stubenvoll auf gute Zusammenarbeit mit den anderen Parteien.

„Es gibt schönere Zeitpunkte, um Bürgermeister zu werden!“ Erich Stubenvoll (ÖVP) Neo-Bürgermeister von Mistelbach, angesichts der Corona-Krise

Sein Vizebürgermeister wurde Manfred Reiskopf (SPÖ, 31 von 36 Stimmen), über hohe Zustimmung zwischen 33 und 35 Stimmen konnten sich auch die Stadträte freuen.

Insgesamt einigte man sich in den Verhandlungen auf elf Gemeinderatsausschüsse, die ÖVP trat den Finanzausschuss an Leo Holy (NEOS) ab, die SPÖ den Vorsitz im Prüfungsausschuss an Elke Liebminger (FPÖ). Mit der Vergrößerung des Stadtrates, im ersten Sitzungsversuch wollte die ÖVP noch einen Stadtrat mit acht Sitzen, war auch das Thema Ortsvorsteher vom Tisch. Die derzeit aktiven Ortsvorsteher wurden einstimmig wiederbestellt.