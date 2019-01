Ein Polizist wurde auf einen Pkw mit tschechischem Kennzeichen aufmerksam, da dieser für einige Sekunden nicht messbar war. Die Polizisten hielten das Fahrzeug auf der A5 an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Die Beamten nahmen die hintere Kennzeichentafel und den Zulassungsschein ab, da der Mann zwei Laserblocker im Auto eingebaut hatte. Der Lenker, ein 45-jähriger israelischer Staatsbürger, baute die beiden Laserblocker aus, welche vorläufig beschlagnahmt wurden.

Da der uneinsichtige Mann keine Sicherheitsleistung bezahlen wollte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker flüchtete daraufhin mit seinem Fahrzeug und die Polizei leiteten eine Fahndung ein.

Der 45-jährige Lenker fuhr mit einer Geschwindigkeit bis zu 200 km/h und gefährdete durch riskante Überholmanöver andere Autofahrer.

Erst als der Mann bei der Auffahrt Gaweinstal durch einen Stau stehen bleiben musste, konnten die Polizisten den Lenker festnehmen. Der 45-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und bei der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach wegen zahlreicher Übertretungen angezeigt.

Sein Beifahrer, ein 42-jähriger israelischer Staatsbürger, gab an, dass er nicht wusste, worum es bei der Amtshandlung in Hochleithen gegangen sei und er auf der Flucht Angst um sein Leben gehabt hätte. Er habe den Lenker während der Fahrt öfters zum Anhalten aufgefordert bzw. aufgefordert, nicht so schnell zu fahren.