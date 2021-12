Laa: Stadtbibliothek übersiedelt ins Stadtzentrum

Mit dem neuen Team um Heidi Schwungfeld-Fass wurde nicht nur das Büchersortiment erweitert, sondern es ist auch die Digitalisierung eingezogen. So gibt es eine neue Bibliotheks-Software aber auch neue Hörbücher oder Tiptoi-Bücher für Kinder zum Ausleihen und neue, attraktive Sitzmöglichkeiten zum Verweilen.

Doch nicht nur das Mitarbeiterinnen-Team mit Anita Rieder und Sissi Dostal, die Software oder auch Bücher sind neu. Jetzt präsentiert die Stadtgemeinde Laa einen neuen, modernen, großen und vor allem barrierefreien Standort im Zentrum von Laa. Im Haus von Nicole Geyer (ehemaliges Geschäftslokal) am Stadtplatz 58 findet die Stadtbibliothek ein neues zeitgemäßes Zuhause.

„Gemeinsam mit dem Projekt-Entwicklungsteam mit Vizebürgermeister Georg Eigner, Gemeinderätin Heidi Schwungfeld-Fass und Gemeinderat Christoph Kepplinger haben wir diesen neuen geeigneten Standort finden können und haben mit der Hauseigentümerin Nicole Geyer auch eine gute Partnerin. Die Stadtbibliothek Laa ist innen barrierefrei zu besuchen, der Zugang wird noch vor der Eröffnung ebenfalls barrierefrei gestaltet.“ betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Ab 1. März 2022 beginnt der Mietvertrag für die 300m² großen Räumlichkeiten zu laufen und dann wird Zug um Zug die Einrichtung in Angriff genommen. Dazu erfolgten bereits Besichtigungen anderer Stadtbibliotheken. Auch die NÖ-Landesservicestelle „Treffpunkt Bibliothek“ unterstützt tatkräftig mit Beratungen und Antworten. Ebenfalls neu werden das Verleihsystem und die Tarifgestaltung mit Jahres-Pauschalen und anderen tollen Angeboten sein. Die Öffnungszeiten werden mit dem neuen Standort deutlich erweitert. Die Stadtbibliothek Laa wird voraussichtlich ab April 16 Stunden pro Woche an 4 verschiedenen Tagen der Woche, auch am Samstag, am neuen Standort geöffnet sein.

Derzeit kann man noch die „alte“ Stadtbücherei im Alten Rathaus zu den bisherigen Öffnungszeiten besuchen: dienstags 9.30 bis 11.00 Uhr und donnerstags 16.30 bis 190 Uhr. Die bisherigen Räumlichkeiten im Alten Rathaus bleiben weiterhin in gemeindeinterner Verwendung.