Der Blick in die Zukunft der Saxophonkultur und die Bereitschaft, immer neues zu entdecken, ist den vier Musikern über die Jahre geblieben: Eines ihrer Hauptziele ist es, dem Publikum die Originalliteratur für Saxophonquartett und den vielerorts noch unbekannten Klang des klassischen Saxophons näher zu bringen. Auch ausgewählte Bearbeitungen verschiedener Stilepochen finden sich im Konzertrepertoire wieder.

Vom Anfang an konnte das Ensemble seine hohe musikalische Qualität unter Beweis stellen. Als es etwa den renommierten österreichischen Musikwettbewerb Gradus ad Parnassum gewann oder als Finalist des Fidelio Wettbewerbs ausgezeichnet wurde. Seine Debut CD, welche das Quartett als Preis des „Bank Austria Artist of the Year“ Award 2011 einspielte, wurde mit dem Ö1 Pasticcio Preis ausgezeichnet.

Seither gastierte das Quartett in renommierten österreichischen Konzertsälen und weiten Teilen Europas. Bei der Sonntagsmatinee im schönen Veranstaltungssaal des Wolkersdorfer Schlosses präsentieren die vier Saxophonisten ein sehr breites musikalisches Spektrum: von J.S. Bach, über Johann Strauß und George Gershwin bis zu modernen Werken zeitgenössischer Komponisten.

Das mobile Saxophonquartett tritt am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr im Schloss Wolkersdorf auf. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro im Vorverkauf (Rathaus Wolkersdorf, Bürgerservicestelle) oder 15 Euro an der Abendkasse.