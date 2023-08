Konzert Asparner Sommernachtsklänge trotzten dem Regen

Manfred Meixner mit Dirigent Johannes Beranek, Sopranistin Cinzia Zanovello und den Mitgliedern des Kammerorchesters Vienezza in der Pfarrkirche Asparn. Foto: Johann Hochleithner

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

T rotz des Regens ging am Samstag zum vierten Mal in Asparn die Veranstaltung „Sommernachtsklänge“ über die Bühne: Nicht, wie vorgesehen im Innenhof des Minoritenklosters, sondern in der gotischen Kirche spielte wieder das Kammerorchester Vienezza.

Dirigent war Johannes Beranek, ein Asparner, der jetzt an der Musikhochschule Wien Studienassistent für Operndirigieren ist. Die Sopranistin Cinzia Zanovello präsentierte zusätzlich zu den Instrumentalstücken Highlights aus der Wiener Operette. Die Plätze im Langhaus waren voll besetzt. Nicht nur aus Asparn, sondern aus dem ganzen Weinviertel und auch aus Wien waren die Zuhörer gekommen. Das Programm war besonders vielseitig, zeigte starke Leistungen der Solisten, vor allem auch von Violine-Konzertmeister Mihály Norbert Simó. „Rumänische Volkstänze“ von Béla Bartók, „Serenade für Streicher“ von Edward Elgar, „Siegfried Idyll“ von Richard Wagner und „Intermezzo aus Suor Angelica“ von Giacomo Puccini sind nur einige der gespielten Stücke. Für Bürgermeister Manfred Meixner war das Konzert des Kammerorchesters Vienezza eine besondere Ehre. Nicht nur, weil ausgezeichnete Musiker zu hören waren, sondern das Orchester am Sonntag gemeinsam mit dem Gesangsverein Asparn sowie Cinzia Zanovello die Messe in der Pfarrkirche gestaltet hatte.