Die besten Hornisten waren zu Gast in Poysdorf

Am 30. April gaben sie ein großartiges Konzert im Poysdorfer Reichensteinhof. Sie zeigten dabei, welche vielfältigen Möglichkeiten Hornmusik bietet. Ein großes Dankeschön und Lob richtete Peter Hofmann dem treuen Publikum aus, das trotz des Maibaumaufstellens in vielen Orten zum Konzert gekommen war. In der Pause wurde die Gäste vom Weingut Preyer verwöhnt.

Richard Wagners Pilgerchor aus der Oper „Tannhäuser“ machte anmutig und andächtig den Anfang des Konzertes. Peter Hofmann überzeugte auch mit seiner launigen Moderation, die unter anderem die Todesursachen der einzelnen Komponisten beinhaltete.

Weiter ging das Konzert mit Johann Sebastian Bach und Anton Bruckner. Als Solist spielte der junge Asparner Tobias Lehner. Mit einem modernen achtstimmigen Stück und der zwölfstimmigen „Titanic Fantasy“ mit Solist Laurids Wetter wurde der erste Teil beendet.

„Im zweiten Teil spielen wir alles, was uns Spaß macht“, meinte Peter Hofmann. Es folgten „Robin Hood“ und ein argentinischer Tango. Mit dem „Einmarsch der Gladiatoren“ von Julius Fucik wurde das offizielle Programm beendet. Dank des tosenden Applauses gab es mit der heimlichen Hornistenhymne, dem Meisterschützenmarsch und der Polka „im Fluge“ zwei Draufgaben.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.