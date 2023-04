Erlebnis ABBA - so nah am Original

Unvergessliches Erlebnis - Die Welttour 2023/24 von Magic of ABBA machte vergangenes Wochenende im Stadtsaal Mistelbach Halt. Vier außergewöhnliche Künstler performten authentisch bekannte Songs der Kultband aus den 70er Jahren. Hits wie „Mamma Mia“, „Super Trouper“, „Chiquitita“ und „Does your mother know“ rissen das Publikum mit und brachten den fast ausverkauften Saal zum Beben. Im ruhigeren ersten Teil erzeugten die Handytaschenlampen bei „Fernando“ ein Lichtermeer. Obwohl die Show vollständig, auch das Gesprochene, auf Englisch war, stammen drei der Künstler aus Österreich, nur einer kommt aus New York.

Die Show gibt es in zwei Varianten: einerseits für große Hallen, wie die Stadthalle in Wien und andererseits für kleinere Hallen, wie den Stadtsaal in Mistelbach. „Wir kommen zum Publikum, aber das Publikum kommt auch zu uns“, erklärt Organisator Weitzl das Prinzip der beiden Shows. Dadurch bräuche das Publikum nicht extra nach Wien zu fahren, um die Show zu erleben. Davor war die Show in Stockerau und zieht dann nach Wels weiter.

Wie alles begann - die Entstehungsgeschichte

Die Idee, als ABBA Band aufzutreten, entstand 1998 beim Europafest in Floridsdorf. „Wir sollten Lieder aus Schweden, wie Roxette, Ace of Base und ABBA singen. Die ABBA Songs kamen so gut an, dass wir dann nur mehr ABBA gemacht habe“, erzählt Dany Reiter von der Entstehung ihres Programms. Der erste größere Auftritt war bei der U-Bahn Eröffnung in Ottakring.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.