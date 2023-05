Poysdorf: Marley Wildthing spielte „Mams“ Lieblingslieder

Die Küche des Eisenhuthauses sorgte beim Brunch für die kulinarischen Genüsse. Mit dem Lokal und dem „Celebrationsraum“ als Genusswerkstatt gab es auch trotz Schlechtwetters ausreichend Platz fürs Brunchen. „Es war ein großes Familientreffen“, freut sich die Künstlerin: „Bei den Liedern sind natürlich zum Muttertag auch die Lieblingslieder meiner Mum dabei“, erzählt Marley. Die junge Künstlerin begleitete sich mit Ukulele und Gitarre selbst.

Bürgermeister Josef Fürst wies darauf hin, dass Marley Wildthing am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr im Kulturhaus Poysdorf ein Konzert geben wird. Musikalisch arbeitet die Singer-Songwriterin an neuen Liedern mit einem neuen Produzenten in Wien. Die Gewinnerin des NÖN-Talente-Wettbewerbs spielt häufiger in ihrer zweiten Heimat Prag und hat auch für den Sommer bereits in der tschechischen Festivalszene einen wichtigen Platz eingenommen.

