Schleinbach: Rock'n'Roll, Gschichtl'n und der Grössing .

"Geh mas wieder an". Welches Lied des am Wochenende verstorbenen Dr. Kurt Ostbahn wäre passender, um die zweijährige Konzertflaute von Meister Harald Grössing, Stefan Gössinger und Pete Art zu beenden. Am 22. April starteten sie gemeinsam in die nach-Corona-Konzertzeit mit einer gemeinsamen Musikparty im Kulturzentrum Schleinbach.