Ausgezeichnetes Spiel der Musikkapellen

Am Sonntag fand die jährliche Konzertmusikbewertung der Musikkapellen aus dem Bezirk Mistelbach im Turnsaal der Hauptschule statt. Ausgerichtet an diesem Ort wird die Veranstaltung schon seit 30 Jahren von den Mitgliedern des Musikvereines Gaweinstal und Umgebung.

Bühnenaufbau, Adaptierung des Turnsaales für die zahlreichen Zuhörer und Platz für die drei Bewertungsrichter, - die Musiker haben wieder sehr gute Vorarbeit geleistet. Um die Wartezeit zu versüßen, wurden die wartenden Musikgruppen sowie die zahlreichen Zuhörer mit Getränken und Kuchen der Musiker und ihrer Angehörigen versorgt.

Insgesamt 22 Kapellen waren zur Bewertung ihres Könnens vor die Jury getreten. Viele Zuhörer aus Nah und Fern waren zu den, zwei Tage dauernden, ausgezeichneten musikalischen Darbietungen von Konzertmusik für Blasorchester gekommen. Angetreten wurde in vier Leistungsgruppen. Der Musikverein Gaweinstal und Umgebung war in Gruppe A angetreten. Die Musiker schafften bei der Bewertung aller Kapellen den Höchstpunktestand mit 94,75 Punkten.

„Hier muss ich den Musikern meinen Dank aussprechen“, so Friedrich Rauch, musikalischer Leiter vom Musikverein. „Sie haben durch ihren Fleiß und die sehr gute Zusammenarbeit diesen Spitzenplatz zustande gebracht“. In der Gruppe B erreichte der Musikverein Wilfersdorf mit 92,83 Punkten den ersten Platz. Die Gruppe C führt der Musikverein Pillichsdorf mit 90,33 Punkten an.

Der Musikverein Staatz und Umgebung erreichte in der Gruppe D den ersten Platz mit 93,83 Punkten.

