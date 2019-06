Ein 55-Jähriger muss sich wegen dreifachen Mordes verantworten. Ein Urteil wird für Freitag erwartet - im Fall eines Schuldspruchs droht dem Verdächtigen lebenslange Haft.

Der Prozess dreht sich um die Vorfälle am Nachmittag des 13. Dezember 2018. Bereits am Tag davor hatte laut Anklageschrift ein Streit um einen in dem Anwesen installierten Speiselift seinen Ausgang genommen. Den Lift hatte der Vater des Beschuldigten 2017 ohne baubehördliche Bewilligung einbauen lassen. Danach kam es der Anklage zufolge zu Problemen mit der Gemeinde.

Der 55-Jährige und sein um drei Jahre jüngerer Bruder verfassten in dieser Causa am 12. Dezember 2018 gemeinsam ein Schreiben an die Kommune und ließen es dem Vater vorlegen. Der 92-Jährige verfügte mit den Worten "Alles falsch! Bitte nicht absenden", dass der Brief "nicht genehmigt sei".

"Verdächtige soll während des Streits aufgestanden sein"

Besagtes Schreiben stand schließlich am 13. Dezember im Fokus eines Streits im Kaminzimmer im ersten Stock des Anwesens. Die teils hitzige Diskussion zwischen dem 92-Jährigen und seinen Söhnen wurde laut Anklage von Kaffee und Kuchen begleitet.

Der Verdächtige soll während des Streits aufgestanden sein und den Raum verlassen haben. Er holte aus dem Jagdzimmer im Erdgeschoß eine zweiläufige Schrotflinte im Kaliber zwölf samt Munition. Auf dem Rückweg soll der 55-Jährige die Waffe mit zwei Patronen befüllt haben.

Sofort, nachdem er die Tür zum Kaminzimmer geöffnet hatte, soll der Beschuldigte das Feuer eröffnet haben. Für die drei Personen im Raum - neben Bruder und Vater des Verdächtigen war auch die Stiefmutter anwesend - kam dies "völlig überraschend", wie es in der Anklageschrift heißt.

Zuerst soll der 55-Jährige aus nächster Nähe auf seinen in einem Fauteuil sitzenden Bruder gefeuert haben. Danach richtete der Beschuldigte die Waffe laut einem Gutachten des Sachverständigen Wolfgang Denk auf seinen mittlerweile aufgestandenen Vater und drückte ab. Nach den Schüssen gegen die beiden Männer feuerte der Beschuldigte dreimal auf die 87 Jahre alte Stiefmutter. Alle Opfer starben an Ort und Stelle.

Nach der Tat verließ der Mann das Anwesen, verständigte selbst via Notruf die Polizei und ließ sich vor dem Gebäude festnehmen. Bei der Einvernahme war der Beschuldigte geständig, gab aber an, an Neurofibromatose zu leiden. Deshalb bekomme er immer wieder starke Kopfschmerzen und sei teilweise verwirrt. Durch die Schreie seines Vaters habe er auch kurz vor der Tat Kopfweh bekommen, weshalb er keine Erinnerungen an den genauen Ablauf habe, sagte der Verdächtige aus.

Dem Gutachten des Sachverständigen Werner Brosch zufolge war der 55-Jährige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Neben Brosch und Denk wird bei der Verhandlung ein weiterer Sachverständiger zu Wort kommen. Außerdem werden Gerichtsangaben zufolge sieben Zeugen gehört. Dazu, wie sich der Angeklagte in der Hauptverhandlung verantworten wird, gab Verteidiger Peter Philipp im Vorfeld auf APA-Anfrage keinen Kommentar ab.