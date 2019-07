Unter regem Medieninteresse wird der Angeklagte „Graf Tono“ in den vollbesetzten Gerichtssaal geführt. Sichtlich um Fassung bemüht, vernimmt er dann den Vortrag der Anklagevertreterin Anna Weißenböck.

Die Staatsanwältin findet klare Worte und schildert detailgenau das blutige Geschehen am 13. Dezember des Vorjahres im Schloss Bockfließ im Bezirk Mistelbach: Nach einem gemeinsamen Mittagessen, haben sich die Familienmitglieder, der 92-jährige Schlossherr, dessen Partnerin (87) und die beiden Söhne im Kaminzimmer eingefunden, wo bei Kaffee und Kuchen geschäftliche Belange besprochen wurden. Der ohne baubehördliche Genehmigung erfolgte Einbau des Speiselifts habe wieder einmal für einen heftigen Disput zwischen dem Schlossherrn und dem älteren Sohn (55) gesorgt.

Der 55-Jährige und heutige Angeklagte habe das Kaminzimmer verlassen, sei ins Erdgeschoss gegangen und habe aus dem Jagdzimmer eine zweiläufige Schrotflinte und Patronen geholt. Bereits auf dem Rückweg ins Kaminzimmer habe er die Waffe geladen.

Beim Betreten des Kaminzimmers habe er seinen im Lehnstuhl sitzenden Bruder sofort in den Kopf geschossen, dann habe er dem aufgesprungenen und ihm gegenüber stehenden Vater aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen. Im Anschluss habe er gegen die Stiefmutter, gegen ihre rechte Körperhälfte, zwei Schüsse abgegeben, die Waffe nachgeladen, sei an das verletzte Opfer herangetreten und habe ihr noch ins Gesicht geschossen. „Bruder, Vater und Stiefmutter erlitten tödliche Verletzungen und starben an einer Atem- und Hirnlähmung. Es war dreifacher Mord“, befindet die Staatsanwältin.

Der Angeklagte gibt die Tötung der Familienmitglieder zu, will aber keinen Dreifachmord begangen haben: „Ich gestehe Totschlag bei allen drei Personen.“ Er führt die langjährigen Probleme mit dem Vater an, der sowohl in privaten als auch beruflichen Belangen immer seinen Kopf durchgesetzt habe und nach dem Motto „Ich bestimme“ in das Leben der erwachsenen Kinder eingegriffen habe. Als es wieder zu einer sinnlosen Debatte wegen der Schwarzbauten im Schloss gekommen sei, habe der Bruder zum Vater geholfen. Habe wieder einmal nicht anecken wollen und sei eingeknickt. Kopfschmerz habe ihn überfallen und der Gedanke sei ihm eingeschossen:„Ich muss alle töten!“

„Das haben Sie auch getan“, merkt Richter Martin Bodner an und will vom Angeklagten wissen: „Wie war ihr Verhältnis zum Vater?“

Er habe ihn bewundert, zum ihm aufgeblickt, sagt der 55-Jährige und seufzt: „Es ist aber nicht leicht, mit so einer starken Persönlichkeit zu leben.“

„Sie sind ein erwachsener Mann, haben eine gute Ausbildung. Warum sind Sie nicht Ihren eigenen Weg gegangen?“, entgegnet der Richter.

Habe er ja. Nach beruflichen Alleingängen, habe er sich aber auch bedingt durch den zunehmenden Altersstarrsinn des Vaters um den Erhalt des Familienanwesens kümmern müssen, erklärt der Angeklagte.

„Er bestimmte, er war der Patriarch und ich musste dann die Probleme bereinigen. An jenem Tag haben alle auf mich eingeredet. Es ist mir zu viel geworden. Es kam von allen Seiten, selbst mein Bruder half zum Vater. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, der Schmerz im Kopf wurde immer größer. Vor meinem Unfall 2017, wo ich reanimiert werden musste, wäre es nicht zu dieser Eskalation gekommen. Da war ich nicht so reizbar. Heute gerate ich schon bei Nichtigkeiten in Zorn“, behauptet der 55-Jährige und spricht seine Erkrankung „Neurofibromatose“ (Hauterkrankung, Geschwüre auch im Körper) an.

Mit der Befragung des Angeklagten zum Geschehensablauf geht es weiter.