Atzelsdorf: Schüler besuchten die Marille

Wo legt die Henne ihre Eier? Wie wird aus einem Kürbis schwarzes Kürbiskernöl? Oder eben: Wie wird aus einer Marille ein Marillenknödel? Diesen Fragen widmet sich die LEADER Region Weinviertel Ost in ihrer Videoreihe „So KOST.bar ist das Weinviertel“. Dabei werden Wertschöpfungsketten von Weinviertler Produkten vorgestellt und unter die Lupe genommen. Die interessanten und lehrreichen Videos gestalten immer öfter den Sachunterricht in den Weinviertler Schulen abwechslungsreich und vor allem regional. Gemeinsam mit der Kleinregion Südliches Weinviertel hat die LEADER Region Weinviertel Ost den Volksschulen des östlichen Weinviertels das Marillen-Video zur Verfügung gestellt und zur Teilnahme am Gewinnspiel aufgerufen.

Die Volksschulen des östlichen Weinviertels hatten die Möglichkeit mit ihren kreativen Beiträgen zum Thema Marille tolle Preise rund um die orange Frucht zu gewinnen. So hat die 4. Klasse der Volksschule Drösing gemeinsam einen großen Marillenbaum gezeichnet. In Gaweinstal haben die Klassen 2b, 2c und 4b Marillenbäume gezeichnet, Aufsätze über Marillen geschrieben und Bildgeschichten gemalt. Die 1. und 2. Klasse der Volksschule Hohenruppersdorf bastelte einen Marillengarten. In der Volksschule Neudorf wurde in der 1., 2. und 4. Klasse zum Thema Marillen gezeichnet und ein Fotoheft rund um einen Ausflug in den Marillengarten und Geschichten gestaltet. Die Volksschule Ottenthal hat gezeichnet und die Gruppe der Unverbindlichen Übung Naturforschung der Volksschule Wolkersdorf hat sich auf die Suche nach einem Marillenbaum gemacht und ein gemeinsames Foto übermittelt.

Kurt Jantschitsch, Obmann der LEADER Region Weinviertel Ost und der Kleinregion Südliches Weinviertel freut sich über die kreativen Beiträge der Volksschulen: „Es ist schön zu sehen, dass sich bereits die Kleinsten mit den regionalen Kostbarkeiten des Weinviertels kreativ auseinandersetzen und so das Bewusstsein für das Weinviertel gestärkt wird.“

Die Kinder der teilnehmenden Volksschulen dürfen sich über ihre Gewinne freuen, die von einem Ausflug zum Marillenhof Hackl in Atzelsdorf über Marillenbäume der Obstbaumschule Schreiber aus Poysdorf bis zu Marillennektar vom Obstgut Breyer aus Velm-Götzendorf reichen.

