„Die Feuerwehr und Raiffeisen sind im Grund sehr ähnlich. So wie die Feuerwehr uneigennützig hilft, so hatte Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dessen 200. Geburtstag heuer gefeiert wird, die Raiffeisen-Banken als Organisation zur Selbsthilfe für die Bauern gegründet“, so Otto Weichselbaum, Laaer Raiffeisen-Bankdirektor, beim Feuerwehrabschnittsjugendbewerb in Kottingneusiedl.

Ganz klar also, dass man den Florianis unter die Arme greifen möchte: „Die Feuerwehr wollen wir daher besonders gut unterstützen. Aber nicht jede Feuerwehr ist zu uns gekommen, um um Sponsoring zu bitten. Daher wollen wir das auf neue Füße stellen und dem gesamten Abschnitt Laa die Summe von 6.000 Euro zur Verfügung stellen“, so Weichselbaum.

Damit haben die Wehren die Möglichkeit, das Geld selbst aufzuteilen. Abschnittsfeuerwehrkommandant Johann Wanderer durfte den Spendenscheck dann im Rahmen der Siegerverkündung beim Feuerwehrabschnittsjugendbewerb entgegennehmen.