Die größte Veranstaltung des ÖKB Großharras ist zweifellos der alljährliche Ball. Dass dieser heuer nicht stattfinden kann, macht vor allem den Obmann Reinhard Kraft sehr traurig. Die NÖN wollte nun wissen, wie sich das Vereinsleben des ÖKB, dessen Mitglieder vorwiegend zur Corona-Risikogruppe gehören, nun gestaltet.

NÖN: Am 23.1.2021 sollte der traditionelle und immer gut besuchte ÖKB Ball stattfinden. Wie gehts Ihnen als Obmann, wenn dieser nun nicht stattfinden kann?

Reinhard Kraft: Es ist wirklich schade, dass wir unseren ÖKB Ball absagen mussten. Aber da geht es ja nicht nur uns so, sondern allen Veranstaltern gleichermaßen. In diesen schwierigen Zeiten gelten nun andere Prioritäten, die Gesundheit muss im Mittelpunkt stehen. Ich bin aber überzeugt davon, dass uns die Pandemie lehrt, das zu schätzen, was wir haben und auch bald wieder haben werden. Wenn die Impfungen gut anlaufen, dann werden wir bald wieder etwas von unserer gewohnten Normalität zurückbekommen. Ich sehe es als absolutes Privileg an, dass alle, die wollen, voraussichtlich noch in diesem Jahr geimpft werden – das ist nicht überall so. Wir werden gestärkt aus dieser weltweiten Krise herausgehen.

Konnten überhaupt Veranstaltungen 2020 stattfinden? Wenn ja, was fand seitens des ÖKB statt?

Kraft: Bis zu dem Zeitpunkt, wo uns die Pandemie erreicht hat, konnten wir im Jänner 2020 unseren ÖKB-Ball abhalten und im Februar eine große Spende mit anderen Großharraser Vereinen an das Rote Kreuz in Laa übergeben. Ab dann gab es keine geplanten Veranstaltungen mehr. Wir mussten (leider) zu einigen Begräbnissen ausrücken, wobei aber nur ganz wenige Kameraden teilnehmen konnten, je nach gültiger Verordnung. In Loosdorf waren wir im Sommer bei der Wiedereinweihung des Kriegerdenkmals mit einer kleinen Delegation dabei. Zu Allerheiligen haben wir traditionell unser Kriegerdenkmal gereinigt und auf Vordermann gebracht und am Abend in einem wirklich kleinen Kreis eine Kranzniederlegung durchgeführt.

Wie gestaltet sich das Vereinsleben sonst?

Kraft: Nun ja, das wurde de facto ruhend gestellt. Aufgrund des hohen Durchschnittsalters wäre es verantwortungslos gewesen, gerade die Älteren unter uns mit unüberlegten Zusammentreffen zu gefährden. Auch üben einige Vereinsmitglieder verantwortungsvolle Berufe aus, die eine hohe Selbstdisziplin erfordern, um nicht Arbeitskollegen bzw. ganze Bereiche durch Infektionen ausfallen zu lassen.

Gibt es Sitzungen/Besprechungen oder Vorstandsbeschlüsse eventuell via Skype oder telefonisch?

Kraft: Nein, das gab es so auch nicht. Da keine Neuwahlen oder dergleichen anstanden, war dies aber auch kein größeres Problem. Wir haben aber eine große WhatsApp-Gruppe, in welcher wir uns regelmäßig austauschen, Informationen verteilen und Geburtstagswünsche schreiben. So bleiben wir distanziert trotzdem eng zusammen.

Was ist für 2021 geplant?

Kraft: 2021 haben wir derzeit noch nichts Fixes geplant. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass wir Allerheiligen wieder in gewohntem Rahmen begehen können. Ob wir bereits vorher etwas machen können, wird stark von der pandemischen Entwicklung und dem Zuspruch zur Impfung abhängen. Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen und kann es allen anderen nur raten. Ich denke, dass wir uns alle wieder auf ein „normales“ Vereinsleben mit Zusammentreffen freuen, denn das fehlt mir schon sehr.