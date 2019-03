Am Faschingdienstag herrschte reges Treiben in den Poysdorfer Geschäften. Bevor die Faschingsgruppen ins Feuerwehrhaus zogen, machten sie ihre Geschäftsrunde um Faschingskrapfen, Frizzante und Anderes zu genießen.

In der Sparkasse präsentierten die Schülerinnen der Fachschule das Handy Kaffee. Jeden Montag von 15.30 – 17 Uhr laden die Schülerinnen aus den Übungsfirmen Coffee & Sweet und Kräuter Company zum Handy Kaffee in die Fachschule. Hier gibt es vier verschiedenen Kaffees, eine heiße Schokolade, süße Köstlichkeiten und dazu auch Hilfe und Tipps zur Bedienung des Handys.

In der Sparkasse am Faschingdienstag konnten die Gäste die einmal unverbindlich kosten, was es hier so alles gibt.

Alles waren vom Service der Schülerinnen begeistert freute sich die zuständige Lehrerin Waltraud Loibl.