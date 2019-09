Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jahren können in dem außerschulischen Kultur- und Bildungsangebot in Wolkersdorf, Mistelbach und Laa in den Bereichen Malen, Schauspiel, Musical und Schmuck/Metall ihre kreativen Talente entfalten. Die Anmeldung ist bis zum 30. September möglich.

Mit einer Schauspielakademie in Laa an der Thaya, einer Malakademie und einer Akademie für Schmuck- und Metallgestaltung in Mistelbach sowie einer Malakademie und einer Malakademie KIDS, einer Musicalakademie und einer Schauspielakademie in Wolkersdorf bietet die Kreativakademie Niederösterreich Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 19 Jahren die Möglichkeit, im schöpferischen Prozess neue künstlerische Techniken kennenzulernen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen

. Im Mittelpunkt der kreativitätsfördernden Angebote stehen die Freude am gemeinsamen Schaffen und die individuelle Weiterentwicklung der künstlerischen Fertigkeiten.

Begleitet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Schauspielakademie Laa an der Thaya von Nico Wind und Iris-Maria Stromberger.

Die Malakademie Mistelbach wird von Günther Esterer und die Akademie für Schmuck- und Metallgestaltung von Christian Mark geleitet. In der Malakademie und der Malakademie KIDS in Wolksersdorf sind Hajrudin Diman und Eva Kroner, in der Musicalakademie Werner Auer, Alexander Blach-Marius, Petra Niedermayer, Tanja Petrasek und Stefan Ulreich und in der Schauspielakademie Wolkersdorf sind Pani Stamatopolos und Nico Wind als Referierende tätig.

Die professionellen Künstlerinnen und Künstler stehen den Kindern und Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite und ermutigen sie, selbst künstlerisch tätig zu werden und sich Kreativität auf ihren weiteren Lebenswegen zu Nutze zu machen.

Im vergangenen Sommersemester absolvierten in ganz Niederösterreich rund 850 Kinder und Jugendliche die Angebote der Kreativakademie.

An den Akademien in Laa, Mistelbach und Wolkersdorf nahmen knapp 80 junge Talente teil. Nun starten die Akademien in das neue Schuljahr 2019/20. Interessierte können sich noch bis zum 30. September unter www.mkmnoe.at anmelden.