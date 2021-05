Waren es früher die geheimen Beziehungen, die markiert wurden, so markierte die Bullendorfer Jugend die Schlaglöcher auf der Straße. Insgesamt sind es 332 Löcher, die so auf der „Schlaglochallee“ gekennzeichnet wurden. Der Wunsch nach Sanierung ist jedenfalls brennend.

Bürgermeister Josef Tatzber dazu befragt: „Die B47 ist eine Landesstraße und damit in Verantwortung – vor allem was die Finanzierung betrifft – des Landes. Mit der Errichtung der Weinviertelautobahn (A5) sind im Umfeld natürlich jede Menge Neu-, Sanierungs- und sogar Neubauten angeschlossener Zubringerstraßen notwendig geworden. So gibt es für die Lundenburgerstraße (B47) auch ein Konzept, das eine Neuplanung vorsieht“.