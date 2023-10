MINT-Gütesiegel für Mittelschule Mistelbach

Die Mittelschule Mistelbach wurde im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im EVN-Wärmekraftwerk Theiß mit dem begehrten MINT-Gütesiegel ausgezeichnet. Dieses Gütesiegel würdigt Bildungseinrichtungen, die sich durch innovative und begeisternde Lehrmethoden in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik auszeichnen, und die sich für geschlechtergerechte Zugänge in diesen Fachgebieten einsetzen.

Es legt den Fokus nicht nur auf Wissensvermittlung, sondern auch auf begeisternden Unterricht. Die Lehrer spielen eine zentrale Rolle, indem sie kreative Lehrmethoden nutzen und Schülerprojekte fördern. Dieses Gütesiegel soll nicht nur Leistungen honorieren, sondern auch andere Schulen dazu inspirieren, innovative Wege zu gehen. Nur durch motivierten Unterricht kann die nächste Generation von Wissenschaftlern und Technikern erfolgreich geformt werden.

„Die Mittelschule Mistelbach hat sich durch herausragende Bemühungen in den MINT-Fächern hervorgetan und ist stolz, diese Anerkennung erhalten zu haben. Die Schulleitung und Lehrerschaft sind fest entschlossen, weiterhin innovative Lehrmethoden und geschlechtergerechte Zugänge in den MINT-Fächern zu fördern“, so die Schulleiterin Monika Hofecker.