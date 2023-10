Bausperre für Kellerstöckln in den Kellergassen

„Wir wollen verhindern, dass jemand auf die Idee kommt, sich einen Keller in einer unserer Kellergassen zu kaufen und dann ein Kellerstöckl zum drin Schlafen oder Wohnen darauf baut“, sagt Bürgermeister Markus Koller (ÖVP). Deswegen verordnete der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Bausperre für alle Kellergassen und als Presshaus gewidmete Parzellen. Mit dieser Maßnahme soll der Charakter der Kellergassen bewahrt bleiben.

Nicht betroffen sind von der Bausperre übliche Bauarbeiten in der Kellergasse: Es wird trotzdem möglich sein, Erhaltungsarbeiten an den Presshäusern durchzuführen oder gar ein Presshaus abzureißen und neu zu bauen. Aber eine Wohnmöglichkeit dürfe es nicht geben, waren sich die Gemeinderäte einig. Hier wolle man diesem Stöckl-Boom zuvorkommen, der in anderen Bereichen des Weinviertels bereits um sich greift.

Solange die Bausperre läuft, soll jetzt der Bebauungsplan überarbeitet werden. Denn bisher gibt es keine Vorschriften, sondern lediglich Empfehlungen. Einstimmig.