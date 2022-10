Hilfe bei der Gründung von Energiegemeinschaft

„Bis Jahresende haben wir noch einen Fixtarif beim Strom. Ich weiß nicht, wie es danach weitergeht“, sagt Bürgermeister Markus Koller. Zwar besitzt die Gemeinde zwei Photovoltaikanlagen, eine dritte wird demnächst installiert. Die können aber nur die jeweiligen Gebäude mit Solarstrom versorgen, Überschüsse werden ins EVN-Netz eingespeist. Bei anderen Gemeindegebäuden gibt es keine PV-Anlage, es muss teurer Strom bezogen werden.

Einen Ausgleich soll da eine Energiegemeinschaft schaffen, in der alle Gemeinde-PV-Anlagen und alle Gemeindegebäude eingebunden wären. Lorena Skiljan von der Nobile Group präsentierte den Gemeinderäten bei der jüngsten Sitzung am 27. September die Hardfacts rund um die Gründung einer Energiegemeinschaft. Die Vorteile: Alle Gemeindegebäude könnten dann günstigeren Gemeinschafts-Strom beziehen, erst wenn mehr verbraucht als erzeugt wird, wird Strom vom Netzbetreiber bezogen. Etwaige Überschüsse werden an die EVN weitergegeben. „Mit einer Energiegemeinschaft schafft man einen kleinen Energiemarktplatz: Neuere Anlagen erzeugen Strom um 9-11 Cent, in der Gemeinschaft wird er um 15 Cent verrechnet, der Energieversorger verlangt derzeit 30 Cent“, rechnete Skiljan vor. Außerdem reduziert sich die Netzbegühr um 40 Prozent und Abgaben fallen weg.

Möglich ist eine Energiegemeinschaft in einem vom gleichen Umspannwerk versorgten Gebiet – in Kreuttal ist die gesamte Gemeinde hinter dem gleichen Umspannwerk. Einsparungspotenzial für Gemeinden in der Größe von Kreuttal: 15.000 bis 25.000 Euro.

Der Option einer Energiegemeinschaft zeigten sich die Gemeinderäte nicht abgeneigt, man einigte sich im Beschluss darauf, die Gründung anzustreben und sich von der Nobile Group ein Angebot machen zu lassen. Spätestens in der Dezember-Sitzung könnte dann ein Beschluss zur Gründung gefasst werden. Offen war für die Gemeinde noch die Frage der Rechtsträgerschaft: Denn für die Gründung des Vereines braucht die Gemeinde einen zweiten Partner. Die Feuerwehren wurden da angedacht. „Ich rate ihnen aber ab, physische Personen in den Verein zu nehmen. Da geht es um persönliche Haftungen“, sagte Skiljan.

Stichwort: Öffnung der Energiegemeinschaft für Privathaushalte und Firmen: Die Expertin riet dazu, zuerst einmal ein stabiles Netz mit den Gemeindeanlagen zu schaffen. Wenn sich das eingepegelt hat, könne eine Ausweitung angedacht werden, beispielsweise mit der Hinzunahme von kleinen Unternehmen. „Wir wollen in erster Linie einmal nur die Gemeindeanlagen in der Gemeinschaft“, stellte Koller klar.

Dass die Gründung durchaus aufwendig ist, war allen Gemeinderäten klar: „Ich kenne Bürgermeister, die versuchen das schon seit 1,5 Jahren und bringen nichts weiter“, wusste Koller.

Der Beschluss, ein Angebot der Nobile Group einzuholen, wurde einstimmig gefasst.

