Kleinstkind-Betreuung: Fast die Hälfte der Kinder kommt von außerhalb

Derzeit werden 103 Kinder am Bildungsstandort Kreuttal betreut: In Unterolberndorf hatte die Gemeinde schon vor Jahren alle ihre Bildungseinrichtungen von der Kleinstkinderbetreuung über Kindergarten bis zur Volksschule konzentriert. Und erst vor Kurzem wurde die Kleinstkinderbetreuung mit einer zweiten Gruppe erweitert. 31 Kinder werden in den beiden von der Zwergerlvilla bzw. vom Verein Familienkreis Kreuttal betreut. „Wir sehen, dass es dafür eine große Nachfrage gibt“, sagt Bürgermeister Markus Koller (ÖVP): „Zwölf der Kleinstkinder kommen aus anderen Gemeinden.“ Hochleithen, Kreuzstetten, Harmannsdorf-Rückersdorf und sogar Pillichsdorf gehören da zum Einzugsgebiet. Und sogar aus Wilfersdorf wurde schon einmal ein Kind betreut.

„Wir können das Vollangebot unseren Kindern und den Eltern schon ein Jahr vor dem Inkrafttreten der vom Land vorgegebenen Frist bieten“, ist Koller stolz.

Dieses Angebot kostet die Gemeinde natürlich, wobei auch Personalkosten anfallen würde, wäre die Gemeinde Betreiber der Kleinstkinderbetreuung. In Summe überweist die Gemeinde 28.000 Euro für beide Kleinstkindergruppen, wobei die Fremdgemeinden für ihre Kinder zahlen müssen. Netto bleiben der Gemeinde Kosten von etwas mehr als 11.000 Euro.