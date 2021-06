Kreuttal: Neues Konzept für Reitzentrum .

Mit 1. Juli 2021 übernimmt die Unternehmerin Anja Frey-Winkelbauer das Reiterzentrum Kreuttal. „Unser erster Schritt nach der Übernahme werden Umbautätigkeiten sein, um die Anlage wieder zu ihrem alten Glanz zurückzuführen. Auch was die Ausrichtung betrifft, heißt es `Back to the Roots`- unser Plan ist es, den Sportpferde Campus Kreuttal wieder als Ausbildungs- und Turnierstätte zu etablieren“, so Anja Frey-Winkelbauer und Birgit Payer, die ihr in dem Projekt beratend zur Seite steht.