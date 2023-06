Kreuzbergtreffen Südmährer schauen in ihre alte Heimat

Seit 60 Jahren lädt das Südmährertreffen nach Kleinschweinbarth auf den Kreuzberg ein. Foto: Werner Kraus

V or 60 Jahren fand das erste Kreuzbergtreffen der Südmährer in Kleinschweinbarth statt. Im Jahr 1963 kamen über 10.000 südmährische Landsleute auf den Kreuzberg, um einen Gedenkgottesdienst zu feiern und auch um in die frühere Heimat zu blicken.

Die Gedenkstätte bestand damals aus dem großen Kreuz mit Dornenkrone. Das Denkmal mit den vier Gedenksteinen der vier Bezirke Südmährens und den Mahnmalen der Gemeinden Untertannowitz und Pohrlitz kamen erst im Laufe der Jahre dazu. Am Sonntag, den 11. Juni ist es wieder so weit. Um 10 Uhr feiern die Südmährer einen Festgottesdienst mit Totengedenken. Um 11 Uhr folgt dann die Kundgebung und anschließend ein gemütliches Beisammensein im Gasthaus Schleining in Kleinschweinbarth.