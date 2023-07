Fußballplatz-Bewässerung: Der alte Brunnen packt's nicht mehr

Es gibt zwar bereits einen 50 Jahre alten Brunnen, der hat aber seine besten Zeiten hinter sich: einerseits kann er nicht mehr die nötigen Wassermengen liefern; wird er überfordert, saugt er schmutziges Wasser an, was dazu führt, dass das Brauchwasser in der Volksschule trübe wird und die Düsen in Toiletten etc. im Schulgebäude verkleben. Schmutzig ist das Wasser, weil im Wasser mittlerweile Rostrückstände vom Metallboden des Brunnens sind. Aufwendige Reinigungsarbeiten sind die Folge. Der Brunnen selbst gilt als unsanierbar.

Für das Gießen des Fußballplatzrasens sind 30 Kubikmeter Wasser auf drei Stunden notwendig, gegossen wird alle zwei Tage. Im neuen Konzept vorgesehen ist der Bau zweier Zisternen mit je 15 Kubikmeter Wasser und auch ein neuer Brunnen soll geschlagen werden. Die Kosten verdoppeln sich allerdings und würden sich mit 31.604 Euro zu Buche schlagen. Räumlich werden Zisternen und Brunnen in der Böschung links an der schulseitigen Spielfeldlängsseite errichtet. „Die wird man dann aber nicht sehen, die werden eingegraben“, sagt geschäftsführender Gemeinderat und seit einigen Wochen Alt-Obmann des FC Kreuzstetten Franz Fallmann (SPÖ), der das Projekt im Gemeinderat vorstellte. Der alte Brunnen wird zudem weiterhin als Puffer genutzt werden.

Von den Kosten her wird sich die Investition binnen fünf oder sechs Jahren amortisieren, legt man den Trinkwasserpreis für die Bewässerung zugrunde, weiß Fallmann. Was aber in Zeiten der Trockenheit ohnehin nicht ratsam sei, hier wertvolles Trinkwasser zu verwenden.

Warum finanziert die Gemeinde Brunnen und Zisternen? „Am Brunnen hängen auch Schule und Hort, der Sportplatz wird nicht nur von den Fußballern, sondern auch von Kindergarten, Hort und Volksschule verwendet“, sagt der Alt-Obmann: „Und auch die ÖVP macht dort ab und zu Festl. Unsere Sportanlage wird von der ganzen Gemeinde genutzt.“ Was im Gemeinderat auch keiner in Frage stellte.

Die Investition wurde mit einer Enthaltung beschlossen.