Gemeindefinanzen: Derzeit kaum Budget-Überschreitungen

„Außer ein paar Euro haben wir derzeit keine Überschreitungen“, informierte Monika Wood-Ryglewska die Gemeinderatskollegen: „Stattdessen haben wir zahlreiche Unterschreitungen.“ Was daran liegt, dass erst die Hälfte des Budgetjahres vorbei ist. Sie werde aber die Lage im Auge behalten und den Gemeinderat per Mail informieren, sollten sich Überschreitungen anbahnen, damit man diese dann in den Gremien rechtzeitig diskutieren könne, setzt Wood- Ryglewska auf laufendes Controlling der Gemeindefinanzen.

„Überschreitungen sind vom Gemeinderat zu beschließen, bevor sie anfallen, das sagt die NÖ Gemeindeordnung“, hielt ÖVP-Chef Johannes Freudhofmaier fest. Auf die Frage Bürgermeister Adi Viktoriks (SPÖ), ob er Freudhofmaier jetzt bei jeden 200 Euro für den Kindergarten informieren müsse, wenn er die ausgebe, hielt der ÖVP-Chef fest: „Du hast ein Budget für deine Ausgaben. Wenn du nicht damit auskommst, musst du mit dem Gemeinderat darüber reden.“

Der Gemeinderat nahm zur Kenntnis, dass es derzeit kaum Überschreitungen gibt.