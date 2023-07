Viktorik: „Heuer sicher kein Ergebnis bei der Kanalbefragung“

„Bei einer Gebarungseinschau des Landes wurde der Gemeinde vorgeworfen, dass sie die Abwassergebühren nicht korrekt einhebt“, schilderte Bürgermeister Adi Viktorik (SPÖ). Er habe mit den Landesbeamten gestritten, die hätten dann lapidar darauf hingewiesen, wenn die Gemeinde ihre Gebühren nicht korrekt einhebe, würde man ihr die finanziellen Zuweisungen des Landes NÖ streichen. Hinsichtlich der Bestandserhebung bei den Grundstücken solle die Gemeinde ohnehin alle zehn bis 15 Jahre eine derartige Aktualisierung der Pläne durchführen.

Er als Bürgermeister rechne nicht damit, dass da heuer noch Handfestes rauskommen wird: Denn Viktorik rechnet mit strittigen Fällen, deren Abklärung Zeit brauchen werde: „Ein Ergebnis gibt es heuer sicher noch nicht. Wir erfüllen nur mal die vom Land uns aufgetragenen Aufgaben“, sagte der Bürgermeister.

Knackpunkt der Kanaldiskussion ist, dass Kreuzstetten seinen Bürgern keine Abgabe für die Einleitung des Regenwassers in die Kanalisation vorschreibt. Dabei gibt es diverse Unklarheiten: Manch Haushalt fängt Wasser von der Straße über ein Regol ein und leitet es in den Kanal ein. Wiederum andere an der Hauptstraße leiten ihr Regenwasser direkt in den Bach, die meisten haben dafür sogar Verträge mit dem Wasserverband.

Mit welchen zusätzlichen Kosten werden Haushalte rechnen müssen, die ihr Wasser in den Kanal einleiten? 22 Cent pro Quadratmeter Dachfläche, sagt der Bürgermeister. Die vor Wochen in der NÖN genannten etwas über 2 Euro stimmen so nicht. „Aber schauen wir, was rauskommt“, sagt Viktorik, der damit die Anfragen von ÖVP-Chef Johannes Freudhofmaier abwürgte: „Ihr habt's jetzt eh alle Antworten bekommen.“