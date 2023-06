Franz Strobl (ÖVP): „Regenwasser ist in derzeitiger Gebühr enthalten“

Kreuzstetten lud seine Bürger vor Kurzem dazu ein, ihre Dachflächen zur Berechnung der Kanalgebühr für den Regenwasserkanal bei der Gemeinde zu melden. Da die Gemeinde vom Land NÖ dringend aufgefordert wurde, diese ihren Bürgern auch vorschreiben zu lassen, wolle man keine Zuweisungskürzungen hinnehmen.

„In Kreuzstetten wurde schon unter Bürgermeister Ernst Schiller (ÖVP) eine erhöhte Kanalgebühr für beide Systeme eingehoben. Hier gibt es Gemeinderatsbeschlüsse, wo auch der jetzige Bürgermeister mitgestimmt hat“, kontert Viktoriks Vorgänger Franz Strobl. Das Trennsystem wurde deshalb gebaut, weil für das Regenwasser nur mehr zwei Kilometer Kanalleitungen verlegt wurden und für das Abwasser über 20 Kilometer Leitungen. Dies war viel billiger, da der Durchmesser bei der Abwasserleitung nur 20 Zentimeter statt 80 Zentimeter Durchmesser verbaut wurden und die Künetten dadurch kleiner waren, erinnert sich der Ortschef: Dadurch braucht das Regenwasser nicht durch die Kläranlage und gereinigt werden und Kreuzstetten müsse nicht bei den Regenrückhaltebecken, die jede Gemeinde mit Mischwasserkanälen errichten muss, für die Kläranlage in Ulrichskirchen des Abwasserverband mittleres Rußbachtal mitzahlen.

Altbürgermeister Franz Strobl (ÖVP) glaubt, dass die Regenwasserkanalgebühren mit einer schon seit Jahren erhöhten Kanalgebühr abgedeckt sind. Foto: Gemeinde Kreuzstetten

Ob der Abwasser-Gebührenhaushalt gedeckt ist oder nicht, darüber wurde schon in der jüngsten Gemeinderatssitzung gestritten: Die SPÖ sagt, dass hier Leistungen nicht erfasst sind, die hineingerechnet werden müssen, was einen Abgang bei Kanal bedeutet - und entsprechende Anhebungen der Gebühren bedeuten würden. Die ÖVP sieht jährliche Überschüsse, die bisher nicht in Rücklagen gegossen wurden, sondern andere Budgetlöcher füllten.

„Da jedes Jahr ein Überschuss bei den Kanalgebühren da ist, hoffe ich, dass der Gemeinderat sich für die Gemeindebürger entscheidet und weiterhin die Gebühren so einhebt, wie bisher“, sagt der Altbürgermeister, der zwar nicht mehr im Gemeinderat sitzt, aber nahezu bei jeder Sitzung als Zuhörer dabei ist.