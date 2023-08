Bürgerliste LaB will das Mistelbacher Stadtmarketing auflösen

Warum dieser Schritt? Aus Sicht der Bürgerliste stünde der finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis zu den gebrachten Leistungen. Größtes Problem aus Sicht der LaB: Es gebe keine klar definierten Ziele für die Mistelbach Marketing GmbH. Zwar habe es einige Workshops gegeben, bei denen diese definiert werden hätten sollen, geschehen sei das aber nicht. Nur ein paar Projekte zu diskutieren, die dann eh nicht umgesetzt würden, ist für ihn zu wenig.

„Das kommt jetzt für uns nicht überraschend“, gesteht Wirtschaftsstadtrat und Vertreter der Stadt in der MIMA: „Das gärt schon länger.“ Nachvollziehen kann er den Wunsch, die MIMA aufzulösen, allerdings nicht: „Die Stadt ist schon jetzt nicht mehr in der Lage, Veranstaltungen wie den Kindersilvester und Ähnliches zu organisieren. Wer sollte das dann machen?“ Die MIMA würde so der Stadt auch Arbeit abnehmen.

Die MIMA war im Februar 2014 gegründet worden, ihre Aufgabe war Standort- und Leerflächenmanagement vor allem im Zentrum sowie die Vermarktung des Wirtschaftsparks A5, sowie die Belebung des Zentrums mit Aktivitäten. Die erfolgreichesten Projekte des damaligen Citymanagers: Der Freitagsmarkt (damals „Neumarkt“), das Public Viewing und der Eislaufplatz vor dem Rathaus, für den erstmals ohne große Proteste von Gemeinderäten größere Teile des Hauptplatzes abgesperrt werden konnten, ohne einen Sturm der Entrüstung von Wirtschaftstreibenden zu erzeugen.

Gesellschafter der MIMA sind die Stadt Mistelbach und der Wirtschaftsverein Leistungsgemeinschaft Mistelbach, der seit seiner Fusion mit dem Tourismusverein „wir mistelbach“ heißt. Finanziert wurde er bei der Gründung mit 120.000 Euro pro Jahr von der Stadt und 40.000 Euro von der Kaufmannschaft. Weitere Gesellschafter waren bei der Gründung zwar willkommen, es fanden sich bislang aber keine. Dazu kam noch Extrageld für Sonderprojekte und Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes der Stadtgemeinde. Zumindest der Anteil der Stadtgemeinde ist seither gestiegen.

Kann man die heutigen Leistungen der MIMA auch ohne die Gesellschaft umsetzen? „Kann man“, sagt Brandstetter. Aus seiner Sicht sollte die Eventplanungsleistungen dann ein von „wir mistelbach“ geführter und finanzierter Verein übernehmen. Dass sich die Gemeinde dann mit Sach- und Dienstleistungen an Projekten beteiligt, dagegen spreche aus seiner Sicht nichts. Dass so ein Modell funktionieren könnte, das zeige die südsteirische Stadt Leibnitz, wo das Citymanagement genau so organisiert sei. „Wir würden gerne einen Vertreter des dortigen Vereines einladen, damit er uns darüber erzählt, wie sie das machen“, sagt Brandstetter.

Derzeit arbeiten Stadt und MIMA an einem Konzept für die Mistelbach Marketing GmbH, wie die Aufgaben klarer definiert und Wirtschaft und Stadt noch besser von ihr profitieren können. „Wir schlafen ja nicht in der Pendeluhr“, sagt Harrer. Konkretes soll demnächst präsentiert werden.

Dem LaB-Antrag werden sich auch SPÖ und die FPÖ anschließen. Beide hatten in der Vergangenheit immer wieder Kritik an der MIMA geübt. Für die MIMA werden Grüne und NEOS stimmen. Was die MIMA brauche, seien klare Strukturen und ein ausreichendes Budget, sagt Grüne-Stadträtin Martina Pürkl: „Und genau daran hakt es bei der MIMA. Der begonnene Prozess der Ziel- und Aufgabendefinition wurde leider unterbrochen. Und damit auch die Diskussion,um ausreichend Ausstattung mit Budgetmitteln und geeignete Mitarbeiter, um diese Aufgaben optimal erfüllen zu können.“