Die Hilferufe der Erdbebenopfer in Kroatien wurden im Weinviertel erhört: Die kroatischstämmige Ernstbrunnerin Katarina Gomercic aus der Großfamilie des seit einem Unfall beim Vorbereiten des FF-Oktoberfestes 2018 blinden Antun Gomercic, startete eine Hilfsaktion. Sie gründete eine Facebook-Gruppe „Wir helfen den Erdbeben-Opfern in Kroatien“ – und schon der Start war überwältigend. Das Telefon der Organisatorin glühte. Durch die geltenden Covid-19-Bestimmungen wurde die Hilfsaktion allerdings aufwendiger.

Der Sammelort für Spenden, haltbare Lebensmittel, Bettwäsche, Decken und warme Kleidung, musste im Freien vor dem Pfadfinderheim eingerichtet und die Übergabe terminlich festgesetzt werden, um Menschenansammlungen zu verhindern. Gomercic und ihre Familie sortierten die Spenden, verpackten alles in Schachteln und Säcke, beschrifteten die Warenbehältnisse auf Deutsch und Kroatisch.

Aus dem Bekanntenkreis und aus dem Weinviertel von Poysdorf bis Unterolberndorf, von Niederleis bis Ernstbrunn kamen Spenden. Und als ein Anruf aus dem Krisengebiet die Organisatorin erreichte, dass auch Baby- und Kindersachen dort Mangelware seien, wurde auch eine Sammlung dieser Güter organisiert.

Von der Spendenbereitschaft der Weinviertler war Kati Gomercic begeistert: „Da rief eine Frau an, was noch gebraucht werde, weil sie jetzt zum Einkaufen fahre. Kurze Zeit später stand die Frau beim Pfadfinderheim mit den vorgeschlagenen Waren“, erzählt die Organisatorin. Und als NÖN-Mitarbeiter Josef Christelli beim Bäcker Menzl in Niederleis einkaufen war, lud Hans Menzl gleich mehr als 30 Kilo Lebensmittel und eine Schachtel Hygenieartikel ins NÖN-Auto: „Wir haben von der Aktion gelesen und wollen uns beteiligen, nur haben wir keine Zeit das hinzubringen“, sagte Menzl - und Christelli brachte die Spenden zur Organisatorin.

Weitere Anekdoten zur Hilfsbereitschaft: Klementer Ex-Kicker, die immer noch freundschaftliche Beziehungen mit Kickerkollegen in Kroatien pflegen, sammelten im Ort, Andreas Rötzer überbrachte die Spenden. Einer Kassierin in einem Supermarkt fiel auf, dass eine Kundin sehr viele Nudeln und Haltbares kaufte und sie fragte nach, was los sei. Es hätten schon mehrere Kunden große Mengen derartiger Waren gekauft – und so erfuhr sie von der Erdbebenhilfe.

Eine Frau aus Unterolberndorf brachte fünf Säcke Hundefutter: „Weil dort werden auch Tiere hungern müssen“, begründete sie bei der Übergabe.

Sehr vorsichtig war Gomercic mit Geldspenden, die für den Transport notwendig sind: „Das Mietauto ist fast umsonst, aber die Autobahngebühren in Slowenien und Kroatien sowie das Tanken für die Hin- und Rückfahrt werden sicher sehr teuer“, war Kati Gomeric dann doch dankbar für jeden Euro. Die Spenden wurden mit Unterschrift auf einer Liste dokumentiert.

Die Frage, wie die Güter nach Kroatien kommen, war schnell geklärt: Lukas Krenek stellte einen Miet-mich-Großtransporter zur Verfügung und so wurde am Samstag alles verladen.

Organisatorin Kati Gomercic bedankte sich für die enorme Menge an Spenden und bei ihren Helfern. Noch am Montag fuhr ihr Cousin Luka Jelinic nach Kroatien, dort warteten dessen Brüder, um bei der Verteilung in den betroffenen Orten zu helfen: „Wir haben rund um Zagreb viel Verwandtschaft, die wissen, wer was braucht“, so Gomercic, die auch durch die private Aktion hofft, die Hilfsgüter punktgenau verteilen zu können.