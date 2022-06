Bademantel-Finale bei „Kultur im Park“ von Beginn an

Werbung

So gechillt waren die Schauspieler bei „Kultur im Park“ noch nie: Noch keine Sekunde auf der Bühne und schon das Bademantel-Finale. Der Grund: Auf dem Programm steht heuer die spritzige Wellnesskomödie „Aufguss“ von Jordi Galceran. Am 9. Juni war an den Lions Club verkaufte Generalprobe, Premiere ist am 15. Juni.

Eine Wellnessoase, fünf Personen und eine Spende, die getätigt werden soll. Allerdings geht das eine Paar von einer finanziellen Spende für ein Kinderspital aus, das andere von einer Samenspende bei Kinderwunsch. Und dann wäre da noch der Samenspender. Das sind die Zutaten für die flotte Verwechslungskomödie.

Dieter Möller alias Reinhard Reiskopf mit seinem Theatercomeback, selbst vasektomiert, will seiner Freundin ein Kind als „Abschiedsgeschenk“ vor der Trennung mitgeben und arrangiert einen Samenspender, Freundin Lena alias Dajana Kvasnovski ist da wenig begeistert, zumal sie spät aber doch merkt, dass der Samenspender schon ihr Zweitlover Alain „The Brain“ Tobias Nessweda ist. Eine finanzielle Spende will auch Wolfgang Höffgen alias Josef Romstorfer und seine Assistentin Emilie, gespielt von Doris Wimmer – die ist allerdings Zweitfrau von Möller.

Möglichst wenig Deko auf der Bühne

Zwischen Sauna, Dampfbad und Tauchbecken durchleiden die fünf unterhaltsam alle Tiefen und Untiefen der Verwechslung beider Spenden. Schauspielerisch: top, eine Freude, das Quintett hoffen und leiden zu sehen.

„Ich habe versucht, aus möglichst wenig Bühnendeko möglichst viel zu machen“, sagt Regisseur Gregor Steiner bei seiner ersten Regiearbeit in Kronberg. Zwei Liegen, eine Bar und hinterleuchtete Wände sind alles, auf das Steiner und seine Crew zurückgreifen konnte. Alles kein Problem: „Die sind ein so eingespieltes Team, da musste ich sie bei manchen Szenen einbremsen und auf Wellnesstempo bringen.“

Fazit : Spritzige Sommerkomödie mit vielen Zweideutigkeiten, exzellent gespielt mit einem verdienten Bademantelfinale von Anfang an.

