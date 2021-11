Julia Schuster steht im Finale

Nach der Weinviertel-Show war die 17-jährige Julia Schuster die einzige Kandidatin aus dem Bezirk Mistelbach, die bei „Die NÖN sucht das größte Talent“ den Aufstieg ins Wald- und Weinviertel-Finale schaffte. Am 6. November konnte sie auch Jury und Fans im Hollabrunner Stadtsaal überzeugen: Sie steht damit im großen Finale in Wieselburg und wird sich mit den besten Kandidaten aus ganz NÖ messen. Sie erfüllte sich damit auch einen Wunsch: Denn am Tag zuvor hatte sie ihren 17. Geburtstag gefeiert.

Am Tag der Show hatte sie mit ihrer Damen-Fußballmannschaft Kleinengersdorf zwar verloren, am Abend donnerte Julia mit ihrer starken Stimme und „Lost Without You“ von Freya Ridings ins Auditorium, der Aufstieg war für viele nur Formsache.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass ich so weit gekommen bin und dass ich am Samstag im Finale dabei sein darf“, lacht die Kindergarten-Pädagogik-Schülerin. Wo war der Unterschied zwischen den beiden bisherigen Shows? „Beim Halbfinale in Hollabrunn war der Druck viel stärker auf mich, weil ich ja weiterkommen wollte“, gesteht sie.

Singen war für die junge Kronbergerin schon immer wichtig, ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte sie 2015, als sie bei der Hochzeit einer Cousine als Überraschung Leonard Cohens „Hallelujah“ gesungen hatte. Danach begann sie, Gesangsunterricht in der Musikschule Wolkersdorf bei Gesangslehrerin Boglarka Babiczki zu nehmen. „Mit dem Singen kann ich meine Emotionen ausdrücken und mich entspannen. Ich genieße es, auf der Bühne zu stehen“, schwärmt sie. Mit welchen Erwartungen geht sie jetzt ins Finale? „Spaß beim Singen und Wohlfühlen auf der Bühne ist auf jeden Fall am wichtigsten“, sagt Julia Schuster: „Aber natürlich ist es mein Ziel zu gewinnen!“

Die weiteren Kandidaten fürs Finale

Die neunjährige Wienerin Liza Kuleshova sang Trude Herrs „Morgens bin ich immer müde“, was für die Jury den Einzug ins Landesfinale wert war. Liza war schon im Vorjahr bei der Mistelbacher Bezirksshow dabei, wo sie ihr „Dance Monkey“ von der Bühne gehämmert hatte.

Gänsehaut verspürte der Talente-Scout und Showmaster Andy Marek bei der Stimme der 15-jährigen Lisa-Marie König , Kiddy-Contest-Teilnehmerin von 2017: Auch sie löste mit ihrem schönen Timbre und ihrer Interpretation von Leona Lewis‘ „You are the reason“ das Ticket nach Wieselburg. Lara Pauser (17) haute mit reichlich Star-Appeal Conchita Wursts Siegessong „Rise Like a Phoenix“ raus, sodass man Angst hatte, die Stimme würde den Stadtsaal glatt sprengen.

„Positiv, fleißig und mit einer tollen Ausstrahlung“, so beschrieb Andy Marek die 18-jährige Studentin Vanessa Klein aus Oberretzbach. Das alles brauchte sie auch für den Song, mit dem sie antrat: „When We Were Young“ von Stimm-Virtuosin Adele.

Als Sechste sang sich die 15-jährige Vanessa Maitz aus Schönkirchen ins Finale – und zwar mit einer Eigenkomposition. Hatte sie sich bei ihren bisherigen Auftritten live auf der Gitarre begleitet, wählte sie für ihr Lied „Wenn Du jetzt gehst“ ein mächtiges Playback, das sie ebenfalls selbst komponiert hatte.