Lebensretter von Ministerin Klaudia Tanner geehrt

„Es war für mich eine Selbstverständlichkeit zur Hilfe zu eilen und so konnte dem gesamten Team ein kleines Weihnachtswunder gelingen“, sagt Richard Leeb, Gemeinderat in Ulrichskirchen-Schleinbach und als Miliz-Offizier stellvertretender Kompaniekommandant der Assistenztruppe im Einsatz: Ministerin Klaudia Tanner zeichnete ihn und zwei andere Soldanten als Lebensretter aus.

Leeb hatte am 20. Oktober einem älteren Mann in Eisenstadt das Leben gerettet: Er hatte ihn nahe der Kaserne leblos in seinem Garten liegend aufgefunden. Er alarmierte seinen Sanitäts-Unteroffizier aus dem Bezirk Schärding und einen Sani-Gefreiten aus Wien und begann sofort mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen. Die drei Soldaten setzten die Reanimation fort, bis die Rettung eintraf.

Nach über einer halben Stunde war der Patient soweit stabil, dass die Rettung ihn in ein Krankenhaus bringen konnte. Durch das beherzte Eingreifen der drei Soldaten befindet sich der Mann nun auf dem Weg der Besserung. „Am Nationalfeiertag wurde Edmund von der Herzintensivstation auf die Normalstation verlegt“, freut sich Leeb, dass er helfen konnte.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner überreichte Leutnant Richard Leeb und seinen zwei Kameraden am 13. Dezember in der Martin-Kaserne in Eisenstadt eine Dankesurkunde. Und sie dankte den Lebensrettern noch einmal persönlich für ihren außergewöhnlichen Einsatz.

