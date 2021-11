Love-Island und Pflanzenmörder: Theatergruppe lud zum Kabarett

„Let me entertain you“: Robbie Williams Hit als erste Tanznummer des Abends war programmatisch für die Theatergruppe Kronberg, die nach einem Jahr Pause wieder zu ihrem Kabarettabend „Lachwelle - garantiert ansteckend“ laden konnte.

Coronabedingt wurde in den Veranstaltungssaal am Sportplatz ausgewichen. Und dieses Versprechen hielten Tamara Holzer-Geer, Kerstin Mittermaier, Christopher Pöltinger, Bernhard Romstorfer, Josef Romstorfer, Robert Romstorfer und Jennifer Topf auch ein: Tolle Tanzeinlagen, Persiflage-Choreographien zu Hits und Schlagern (vor allem Seiler und Speers „Herr Inspektor“ wechselten sich mit durchaus gesellschaftskritischen Sketches ab: Sexuell belästigende Frauen, eine wunderbare Sozialstudie rund um Spiras Alltagsgeschichten und radikale Pflanzenliebhaber, die Vegetarier als Mörder an jungen Pflanzen sehen boten eine wunderbare Umkehrung der Realität.

Witziger Höhepunkt: „Disneys Love-Island“, bei dem Stars aus Disney-Filmen miteinander verkuppelt werden: Elsa aus „Die Eiskönigin“ musste sich ebenso einen Partner finden, wie Pocahontas samt Waschbär und Cruella de Vil. Zu Auswahl stand aber nur der männliche B-Kader: Gaston (aus „Die Schöne und das Biest“, Captain Hook und Quasimodo - eine Auswahl, von der die Damen erst sängerisch, tänzerisch und mit viel Witz überzeugt werden mussten.

Fazit : Flotter Abend mit viel Abwechslung, tollen Tanzeinlagen und witzigen Musik-Parodien. Einzig die Umbaupausen sorgen für (ungewollte) Entschleunigung.