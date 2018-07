Mit Christoph Fälbl und seinem Programm „Papa m.b.H.“ geht die diesjährige „Kultur im Park“-Saison im Kraus-Park am 13. Juli um 20.30 Uhr zu Ende.

Und: NÖN-Leser haben die Möglichkeit, Karten dafür zu gewinnen: Wir verlosen am Donnerstag, 12. Juli um 9 Uhr drei Mal zwei Karten, die schnellsten Anrufer unter 02572 20797 machen das Rennen.

Worum geht´s im Programm? Christoph Fälbl widmet sich dem Leben danach: Dem Leben nach dem Zeitpunkt, wenn die Kinder endlich ausgezogen sind. Was steht an? Ein Leben auf der Überholspur? Ein Umbau des Hauses? Und was passiert nach einem unerwarteten Anruf und dem darauffolgenden Albtraum – im wahrsten Sinne des Wortes. Wie meistert er nun dieses „neue“ Leben?

Karten: www.ticketjet.at oder 0664 3259281