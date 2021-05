Mit André Bauer hat das Theaterensemble von „Kultur im Park“ im Kraus-Park in Kronberg heuer einen absoluten Star der deutschsprachigen Musicalszene in seinen Reihen.

Mit der Rolle des Leopold Mozart in „Mozart“ und später als Kaiser Franz Joseph in „Elisabeth“ im Theater an der Wien begann seine Karriere in Österreich. Die Liste seiner Auftritte auf internationalen Bühnen ist lang.

„Dank der guten Kontakte zu Regisseur Richard Schmetterer ist es gelungen, ihn nach Kronberg zu holen und er wird als korrupter Minister in dem Stück „Adieu, Herr Minister“ gemeinsam mit dem ebenso hochwertigen Ensemble bestehend aus Dajana Kvasnovski, Julia Wenig, Lukas Rapp und mir für Lachsalven sorgen“, feut sich Theater-Doyen Josef Romstorfer über den prominenten Zugang zu seinem Ensemble. Dass die Saison 2021 stattfinden kann, dafür sind Romstorfer und sein Team guter Hoffnung.

Premiere ist am 5. Juni, Karten erhältlich unter www.ticketjet.at oder 0664/3259281.

Infos: www.kulturimpark.at