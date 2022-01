Reinhard Reiskopf bei „Kultur im Park“: „Habe großen Respekt“

„Ich habe wirklich großen Respekt davor“, gesteht Vollblutmusiker, passionierter Sänger und eigentlich Rampensau Reinhard Reiskopf: Heuer wird er bei „Kultur im Park“ in Kronberg in der Komödie „Aufguss“ in einer reinen Sprechrolle auf der 80 Quadratmeter großen Bühne im Josef Kraus-Park stehen.

„Das letzte Mal bin ich in einer reinen Sprechrolle bei „Boeing, Boeing“ beim Kultursommer Weinviertel auf der Bühne gestanden.“ Zuvor hatte er Anfang der 2000er-Jahre im „Brantner Kasper“ und im Bauernschwank „Der Hallodri“ bei den Kronbergern mitgespielt. Im Vergleich zu Musicals, zuletzt stand er da bei „Jesus Christ Superstar“ des A-Capella-Chores Weinviertel vor sechs Jahren auf der Bühne, ist für Reiskopf die Anforderung doppelt so hoch: „Beim Musical hat man die Musik, die trägt einen durch das Stück.“

Seit zwei Jahren wolle er wieder Sprechtheater machen, Kronberg-Intendant Josef Romstorfer hatte auch immer wieder deswegen Kontakt, nur gingen sich Proben und Auftritte zwischen den zahlreichen Auftritten als Musiker nicht aus. „Heuer ist das anders. Wir haben die Termine extra so gelegt, dass sie sich nicht mit Konzerten überschneiden.

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass er wieder dabei ist. Er hat ja schon in den letzten Jahren immer wieder gesagt, dass er gerne wieder Theater spielen würde“, sagt Intendant Josef Romstorfer. Insofern habe Kronberg von der Corona-Auftrittsflaute für Musiker profitiert.

Soziale Medien können Auftritte nicht ersetzen

Warum das Stück? „Es ist eine frische, moderne Komödie, die man auch mit relativ kleiner Besetzung spielen kann“, erzählt Intendant Josef Romstorfer. Neben Reiskopf werden auch Doris Wimmer, Dajana Kvasnovski, Tobias Nessweda und er selbst mitspielen.

Stichwort Corona: Wie geht man in Kronberg mit der Planungsunsicherheit ob noch unklarer Corona-Vorgaben im Sommer um? „Wir sind relativ entspannt. Aus dem Vorjahr wissen wir, dass sich im Sommer die Corona-Lage entspannt und auch auf etwaige Kontrollvorschriften sind wir bestens vorbereitet“, sagt Josef Romstorfer: „Als Künstler braucht man unbedingt die Bühne und noch viel mehr die Zuschauer. Auftritte in den sozialen Medien können dieses Feeling nicht ersetzen.“ Premiere ist am 15. Juni, 20 Uhr.

