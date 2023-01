Richard Leeb über Oscar für „Corsage“: „Das können wir abhaken“

„Ich denke, dass wir das abhaken können. Das Oscar-Gremium wird sich da nicht die Finger verbrennen wollen“, sagt Richard Leeb. Im österreichischen Beitrag zum Auslands-Oscar „Corsage“ durfte der Kronberger eine kleine Rolle spielen.

„Es bedeutet mir viel, dass ich meine erste größere Rolle gleich in einer internationalen Produktion spielen durfte.“ Und dass der Film dann gleich um einen Oscar läuft, ist schon was Besonderes für ihn.

Nach den Kinderpornografie-Vorwürfen um Hauptdarsteller Florian Teichmeister glaubt er aber nicht, dass der Film im Bewerb bleibt. Er geht davon aus, dass „Corsage“ es nicht unter die fünf Finalisten schaffen wird, aus denen schlussendlich am 12. März der Oscar gekürt wird.

Das Oscar- Gremium wird sich da nicht die Finger verbrennen wollen.“

Richard Leeb, Schauspieler und Berufsunteroffizier

Auf der Bühne ist der Kronberger schon öfters gestanden, auch in Kronberg. Und Statistenrollen in diversen Produktionen hat er auch schon absolviert. Und eigentlich sollte es auch in „Corsage“ nur eine kleine Statistenrolle sein, für die er beim Casting wie 100 andere Bewerber vorgesprochen hatte: Da die Dreharbeiten in einem Schloss bei Gloggnitz aber von zwei auf sieben Tage ausgedehnt wurden, wurde auch seine Rolle ausgedehnt.

Schlussendlich spielte Leeb einen englischen Lord, der bei einem Ausritt Sisi-Darstellerin Vicky Krieps aus einem Bach retten darf. Und da Leeb selbst Reiter ist, machte er auch gleich die Reitstunts selber: „Das war eine tolle Erfahrung für mich“, strahlt er. Was ihn besonders freut: dass sein Name sogar im Nachspann angeführt wurde.

Wie geht es bei Leeb jetzt weiter? Nächstes Ziel ist ein Engagement bei einer Serienproduktion, dafür nimmt der Berufssoldat auch Schauspielunterricht: „Da eine Rolle zu bekommen, ist in Österreich aber nicht so leicht“, sagt Leeb: Denn jede Produktionsfirma hat ihren eigenen Darsteller-Pool, aus dem sie ihre Rollen besetzt. Da hineinzukommen sei nicht einfach. „Bei Corsage gab es ein offenes Casting, das war mein großes Glück, dass mir Regisseurin Marie Kreutzer da die Chance gegeben hat.“

Der Sisi-Film „Corsage“ kam zu Weihnachten als DVD heraus, dass er in nächster Zukunft im Fernsehen laufen wird, damit rechnet Richard Leeb nicht mehr.

