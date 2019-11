Zwei Ikonen der heimischen Kunstgeschichte trafen mit Hermann Nitsch und Günter Brus am Samstag im nitsch museum in Mistelbach aufeinander. Die Moderation übernahm Michael Fleischhacker.

Im Rahmen der Gesprächsreihe „Nitsch trifft…“ lädt Nitsch regelmäßig bekannte Persönlichkeiten zum Gespräch in sein Museum ein. Nach Michael Köhlmeier, Danielle Spera und Karlheinz Essl in den vergangenen Jahren war diesmal der renommierte österreichische Künstler Günter Brus zu Gast in Mistelbach.

Etwa 250 Gäste besuchten das Aufeinandertreffen von Hermann Nitsch und Günter Brus im nitsch museum in Mistelbach. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die gemeinsame künstlerische Zeit der Künstler, ihre unterschiedlichen Zugänge zur künstlerischen Arbeit, ihre Auseinandersetzungen, gemeinsame Erlebnisse sowie Gedanken und Einschätzungen über die aktuelle Kunstszene, andere Künstler, Komponisten, Philosophen oder Literaten, die sie schätzen. Beide Künstler teilen ihre Liebe zum Theater.

Günter Brus über Hermann Nitsch: „Du wolltest immer das Burgtheater anzünden.“ Hermann Nitsch erwidert: „Ich bin stolz, dass es mir gelungen ist, in das Burgtheater einzudringen, ganz legal.“ Besonders wichtig für Günter Brus wie Hermann Nitsch ist das Werk des Komponisten Anton Bruckner. In diesem Zusammenhang verkündete Hermann Nitsch, dass er für 2021 ein 6-Tage-Spiel plant.