Beste Unterhaltung mit „Stubenfliege“

Mit einer tollen, klaren Stimme, einem guten Blick fürs Detail in ihren Texten und swingenden Melodien begeisterte das Tio Stubenfliege, alias Eva Stubenvoll (ursprünglich aus Wildendürnbach), Matthias Pfeiffer und Laurenz Hacker das Publikum im Staatzer Schlosskeller. In Wien waren sie mit diesem Programm schon öfter unterwegs, aber „am Land“ war der Auftritt in den Kultakomben die Weinviertel-Premiere.

Eva Stubenvoll ist eigentlich Musikerin und Musiklehrerin. Aber ihre heimliche Leidenschaft gehört den Texten und da hat sie einen klaren Blick auf Kleinigkeiten, über die sie dann schreibt: Über den Sessel für die einmal getragene Kleidung, die sonst nirgendwohin passt, über den Urlaub, denn man nur zum Angeben vor den anderen macht, oder ein Lob ans gute alte Automobil, das einen noch immer überall hinbringt. Die kleinen Kurz-Geschichten werden aufgedoppelt mit schwungvoller Musik, Swing, Jive, Tango. Ebenfalls alle selbst geschrieben.

Dazwischen gräbt Eva Stubenvoll auch gerne alte Lieder aus, die immer noch schön sind, aber kaum mehr gehört werden: Hermann Leopoldis „Schön ist so ein Ringelspiel“ oder Bibel-Gstanzln von Fredl Fesl zum Beispiel, und lädt dabei zum Mitsingen ein.

Weil die junge Liedermacherin nicht gerne alleine auf der Bühne ist, hat sie sich nach anfänglichen Solo-Auftritten seit Kurzem zwei Musiker mit aufs Podium geholt. Und weil sie nicht auf den Mund gefallen ist, rennt in der Moderation der Schmäh und bezieht gerne auch das Publikum mit ein. Das war natürlich sehr begeistert und forderte so viele Zugaben, dass ein Lied sogar wiederholt werden musste.

