Staatz: Weinviertel Brothers im Schlosskeller

Die drei, Marcus Bittner, Paul Müller und Markus Rischawy, alle Musiklehrer und Kommerz-Musiker, kennen sich seit Langem und genießen das Leben auf der Bühne. Doch bisher spielten sie immer zweite Geige, bei einem Ball, einem Geburtstagsfest. Mehr Hintergrund-Beschallung als Musik.

Doch für die Kultakomben erarbeiteten sich die drei erstmals ein klassisches Konzert-Programm. Im ersten Moment wichen sie gar nicht so weit von ihrem bisherigen Stücken ab: alte Kommerz-Hadern, wie Böhmische Blasmusik oder Schlager. Und doch klang dann alles, ganz, ganz anders.

Die Kreativität der hochmusikalische Köpfe und ihr Können, auf unzählbar vielen Instrumenten zu brillieren, verwandelte jeden Hadern, zauberte zum Beispiel aus einer Böhmischen Polka eine spanische Gitarrenweise à la Aranjuez und aus einem Hubert von Goisern Ohrwurm wurde eine mittelalterliche Weise.

Erstmals zu hundert Prozent vom Publikum fokussiert, wurden drei geniale Talente hörbar. Feine Ziselierungen in den Melodien lockten spannende Variationen aus einer Melodie, von der man glaubte, man hätte sie schon 1.000 Mal gehört. Und auf einer steirischen Harmonika gab's wirklich noch nie Gehörtes und Marcus Bittner spielte sensibel selbst Komponiertes. So fügte sich Überraschung an Überraschung.

Getoppt wurde das akustische Vergnügen durch die lebenslustige Spielfreude der Drei und die humorvolle Moderation von Markus Bittner. Als es auch für Zugaben zu spät wurde, gab es im Publikum nur einen Wunsch: die Weinviertel Brothers unbedingt wieder einmal im Schlosskeller zu hören.

