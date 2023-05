Saisonstart „Kultur im Park“ Kronberg: Theaterpremiere und andere Gschichtldrucker

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Marco Pogo gastiert mit seinem Programm "Gschichtldrucker" bei "Kultur im Park" in Kronberg. Foto: Foto:

M it der Premiere der Komödie „Ein Haar in der Suppe“ startet am 9. Juni die Saison von „Kultur im Park“ in Kronberg.