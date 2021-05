Die vierköpfige Band Marina and the Kats eröffnet am Donnerstag, 26.08.2021 mit nostalgischen Swing-Klängen die diesjährige Veranstaltungsreihe. Der Wiener Kinderchirurg und Kabarettist Omar Sarsam präsentiert in seinem Programm „Probefahrt“ eine bunte Programmmischung und für einen mitreißenden Abschlussabend mit Tanzgarantie sorgt am Sonntagabend die Band The Bad Powells mit Disco- und Partymusik der 70er.

Neu: Der Samstag steht heuer erstmals unter dem Motto g•k•b meets Freekout Festival und richtet sich in Kooperation mit dem OUTBACK Wolkersdorf vor allem an die Jugend.

„Wie sehr Kunst und Kultur als zentraler Bestandteil in unserem Leben verankert sind, haben die letzten entbehrungsreichen Monate eindrucksvoll gezeigt“, bekräftigen Bgm. Dominic Litzka und Kulturstadtrat Stefan Streicher unisono. „Deshalb freut es uns umso mehr, dass das kulturelle Leben in unserer Stadt – bei aller gebotenen Vorsicht und unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen – in den Sommermonaten wieder einen zarten Anfang nehmen kann!“

Das Programm:

26.08.2021: Marina & the Kats [Musik]

27.08.2021: Omar Sarsam Vorpremiere des neuen Programms [Kabarett]

28.08.2021: genuss•kultur•begegnung meets Freekout Festival [Programm ab April]

29.08.2021: The Bad Powells - Disco- und Partymusik der 70er [Musik]