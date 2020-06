„Auch wenn wir heuer kein Stadtfest haben werden: Wir werden einen tollen Kultursommer haben“, gibt sich Bürgermeister Erich Stubenvoll kämpferisch: „Den lassen wir uns von Corona nicht nehmen.“ Jetzt präsentierten er und Kulturstadtrat Josef Schimmer das Programm für die Sommermonate.

Der kulturelle Sommer beginnt am 8. Juli mit der Konzertserie „vielmusik am Kirchenberg“: An vier Mittwochen im Juli werden heimische Musiker vor der Pfarrkirche musizieren: „Ich hab´ eine Riesenfreude mit dem Programm“, gesteht Stubenvoll: „Wir fördern heimische Künstler und das Niveau ist hoch.“ Auf dem Programm stehen Vitazz (Roland Bentz, Johannes Grill, Klaus Lehner), Father & Sons (Hubert, Benjamin und Simon Koci), Unique Filled Peppers (Julia Mayer, Birgit Ackerl, Markus Schöfbeck) und das Streichtrio Con Brio mit dem Mistelbacher Alexander Weihs.

„Der Wermutstropfen ist heuer, dass nur Platz für 70 bis 15 Zuhörer sein wird“, sagt der Bürgermeister.

Am 9. Juli startet die Sommerszene: „Wir haben das Programm nur um zwei Wochen nach hinten geschoben und die Schulschlusspartys abgesagt“, sagt Schimmer. Und doch wird manches anders sein bei der Sommerszene: Es wird keine freie Platzwahl geben, die Besucher werden von Platzanweisern platziert. „Sollte es Gruppen geben, die beisammen sitzen wollen, sollten die gemeinsam zum Eingang kommen, nachträglich wird das schwer“, sagt Schimmer.

Es wird keine Stehplätze bei den Verkaufshütten und eine klar definierte Ausgabeordnung für Speisen und Getränke geben. Plätze wird es in der Sommerszene im Juli 500 und im August 750 geben. „Das sollte ausreichen“, hofft Kulturstadtrat Josef Schimmer: „Im Vorjahr hatten wir an 22 Veranstaltungstagen durchschnittlich 445 Besucher.“ Die Auflagen würden penibel eingehalten: „Die Sommerszene hat nicht nur Freunde. Nachdem wir die Probleme mit empfundener Lärmbelästigung in den Griff bekommen haben, wollen wir hier keinen weiteren Angriffspunkt bieten“, sagt Kulturstadtrat Josef Schimmer.

Das Programm: Jilliy Department, Hannes Rathammer, Lady Sunshine & Mr. Moon, Ashanty Fondation und Jazz Gitti: „Die kommt seit Jahren gerne nach Mistelbach“, weiß der seit 19 Jahren für das Programm verantwortliche Christoph Gahr. „Und wir bieten heimischen Künstlern eine Auftrittschance“, ergänzt Stubenvoll.

Zwei Mal wird es einen Frühschoppen geben.