Bezirk Mistelbach: Rapunzel, Zorro und die lustige Witwe

Theater im Park, Kronberg: „Ein Haar in der Suppe“

Nur noch zwei Vorstellungen in Kronberg. Gespielt wird "Das Haar in der Suppe." Foto: Michael Pfabigan

Die Kronberger Theaterspieler startete schon Anfang Juni in die Sommersaison. Gespielt wird die Komödie von Derek Benfield, allerdings wurde die Handlung vom kühlen England ins Weinviertel verlegt.

Gespielt wird noch am 7.7. und 15.7., jeweils um 20 Uhr.

Weitere Highlights: 9.7. Musicalgala mit Maya Haakvort und André Bauer; 14. 7.: Hawara - das Konzert“

Karten: shop.eventjet.at/kulturimpark und unter 0664/325 92 81

Infos: kulturimpark.at

Bunte Bühne Mistelbach:

Schlossfestival Wilfersdorf: „Die Lustige Witwe“

Vor dem Liechtensteinschloss Wilfersdorf wird heuer "Die Lustige Witwe" gespielt. Foto: Michael Pfabigan

Schon lange geplant und wegen Corona immer wieder verschoben steht heuer Franz Lehárs Klassiker auf dem Programm - eine Wunschinszenierung von Intendant Gregor Sommer. Regie führt Eveline Schloffer, die für eine klassische Inszenierung ohne Experimente steht.

Premiere war dieses Wochenende, weitere Vorstellungen 6., 7. und 8. 7, jeweils um 20.30 Uhr vor dem Schloss Wilfersdorf.

Karten: events.eventjet.at/e/die-lustige-witwe und bei der Gemeinde Wilfersdorf 02573 2366

Infos: www.schlossfestival.at

NÖ Märchensommer auf Schloss Poysbrunn: „Rapunzel - neu frisiert“.

Beim Märchensommer in Poysbrunn wird heuer "Rapunzel - neu frisiert". Foto: Martin Hesz

Intendantin Nina Blum setzt ihren Grimm'schen Märchenzyklus fort: Heuer wird die Geschichte von Rapunzel neu und etwas anders erzählt. Das wetterfeste Wandertheater rund um das Schloss Poysbrunn besticht mit handwerklich gutem Kinderprogramm, das auch die Gehirne der Großen dank viel Wortwitz für Erwachsene nicht verdorren lässt. Passend ist der Märchensommer für Kinder von drei bis 13, wobei es schon Tradition hat, dass sich Eltern, finden die Kinder den Märchensommer nicht mehr cool, andere Kinder „ausborgen“ - oder einfach allein kommen.

Premiere ist am 6. Juli, gespielt wird Freitag 16 Uhr, Samstag und Sonntag (je 11 und 16 Uhr) bis 27. August.

Weitere Highlights: Lange Nacht des Märchensommers am 29.7. (20 Uhr) anlässlich 15 Jahren Märchensommer im Schloss Poysbrunn;

Karten: shop.eventjet.at/verein-marchensommer oder 0699 13441144

Infos: www.maerchensommer.at

Märchensommer - Erwachsenenschiene: „Lost and Found. Ein Wanderkrimi mit kulinarischer Begleitung“

Wer tötete den Bremer Stadtmusikanten? Kulinarischer Wanderkrimi im Schloss Poysbrunn. Foto: Martin Hesz

Nach dem Erfolg des Vorjahres gibt es, wenn die Kleinen das Schloss Poysbrunn verlassen haben, heuer wieder einen Wanderkrimi. Er stammt erneut aus der Feder von Christian Kohlhofer. Der Plot: Nach ihrer Trennung versuchen die „Bremer Stadtmusikanten“ beim Feuerwehrfest in Poysbrunn eine Reunion. Doch kurz vor dem Auftritt wird einer von ihnen tot aufgefunden. Auf der Suche nach dem Mörder wandern die Besucher durch das Schloss, bekommen Häppchen und Wein gereicht und entscheiden am Ende, wer für sie der Mörder ist. Es spielen die gleichen Schauspieler wie in der Kinderschiene im Vorjahr, als die Bremer Stadtmusikanten auf dem Programm standen.

Premiere ist am 21. Juli, weitere Vorstellungen am 28. 7., 4 und 11. August, jeweils um 19.30 Uhr.

Karten: ticket@maerchensommer.at

Infos: www.maerchensommer.at

Felsenbühne Staatz: „Zorro - Das Musical“.

Auf der Felsenbühne Staatz kämpft heuer Zorro zur Musik der Gipsy Kings. Foto: Harald Schillhammer

Intendant Werner Auer wollte den Zorro schon seit Jahren inszenieren, es kam immer etwas dazwischen. Heuer gibt es das fetzige Musical mit der Musik der „Gipsy Kings“, viel Mantel-und-Degen-Romantik und die gewohnt beeindruckende Atmosphäre der Staatzer Felsenbühne. Was macht den Reiz von Staatz aus? Es ist ein äußerst familiäres Festival, da auch viele Vereine aus dem Ort mitarbeiten.

Premiere ist am 21.7., gespielt werden weitere neun Vorstellungen bis 12.8., jeweils um 20.30 Uhr auf der Felsenbühne in Staatz.

Weitere Highlights: Musical unter Sternen, 13.8.

Karten und Infos: www.felsenbühne-staatz.at

Klassikfestival Schloss Kirchstetten: „Il turco in Italia“

Im kleinsten Opernhaus der Welt, in Schloss Kirchstetten, wird heuer Rossinis "Der Türke in Italien" gespielt. Foto: Shutterstock

Im kleinsten Opernhaus der Welt im Schloss Kirchstetten steht heuer zum 25-jährigen Festivaljubiläum das Drama buffo von Gioachino Rossini „Der Türke in Italien“ („Il turco in Italia“) auf dem Programm. Was die Oper in Kirchstetten so besonders macht, ist die Unmittelbarkeit, mit der man im 250 Zuschauer fassenden Maulpertsch-Saal quasi schon auf der Bühne sitzt. Regie führt, wie schon in den vergangenen Jahren, Richard Panzenböck, musikalischer Leiter ist und bleibt Hooman Khalabari. Und fix im Ensemble: Publikumsliebling Daniele Macciantelli.

Öffentliche Vorpremiere ist am 31.7., Premiere am 2.8. gespielt werden weitere sechs Vorstellungen bis 12.8., jeweils um 20 Uhr.

Weitere Highlights: 16.8.: Klassik unter Sternen XIII - Amerikanische Nacht; 17. 8.: Schlager Classics mit Lissi & Herr Timpe mit Orchester; 19.8.: Symphonic rock 6.0.

Karten: shop.eventjet.at/kirchstetten

Infos: www.schloss-kirchstetten.at

Genuss Kultur Begegnung im Schloss Wolkersdorf

Kabarett von Gregor Seberg und Michael Buchinger, Sommerkino und ein Operettenkonzert unter Sternen stehen zwischen 18. und 27.8. im Hof von Schloss Wolkersdorf auf dem Programm.

Infos und Ticketservice: www.wolkersdorf.at

fest Gosh!art - Festival für Dialektmusik und kreative Sprache, Wolkersdorf

Das Festival für Sprachmalerei findet heuer von 19.10 bis 22.10 im Kultursaal Obersdorf statt. Auf dem Programm steht eine bunte Mischung aus aussagekräftiger Musik und Kabarett. Unter anderem am Programm: Wiener Blond, Roman Gregory und Band, Roland Düringer und Bernahrd Murg & Stefano Bernadin.

Karten: shop.eventjet.at/babue

Infos: fest-goshart.at/