KlassikFestival Kirchstetten im "kleinsten Opernhaus Österreichs"

Werbung

Gioachino Rossinis "La Cenerentola" eröffnet die diesjährige Programmreihe "Sommerklänge". Geboten werden laut einer Aussendung des Veranstalters zudem drei Open-Air-Konzerte.

"La Cenerentola" als Herzstück im Spielplan 2022 feiert am 1. August öffentliche Vorpremiere und zwei Tage später Premiere. Weitere Vorstellungen wird es am 5., 6., 9., 10. und 12. August (jeweils 20.00 Uhr) geben. Intendant Stephan Gartner und sein Team haben sich im nördlichen Weinviertel ganz dem italienischen Belcanto verschrieben. 2021 war die Oper aus Präventionsgründen in den Ehrenhof von Schloss Kirchstetten übersiedelt.

Ebendort stehen noch im August dieses Jahres drei Open-Air Konzerte auf dem Programm. "Klassik unter Sternen" geht am 17. August bereits in die zwölfte Runde und wird sich Ballettmelodien widmen. "Kino für die Ohren" will die "Nacht der Filmmusik" am folgenden Abend bieten. "Symphonic Rock" feiert am 20. August seine fünfte Auflage. Das Lower Austrian Symphonic Rock-Orchestra wird von Special Guest Werner Auer unterstützt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.