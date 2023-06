Doppeltes Jubiläum: 100. Theaterführer, 100 Jahre Bunte Bühne

Drei Facelifts hat der vier Mal im Jahr erscheinende Folder in all den Jahren bis zum heutigen Design in Kauf genommen, um der Fülle an Veranstaltungen auf drei bis sechs Seiten mit ansprechender Gestaltung kombiniert mit Übersichtlichkeit gerecht zu werden.

Die 100. Ausgabe des „Theaterführer Weinviertel“ präsentiert 18 Produktionen regionaler Theatergruppen von Juni bis August 2023. Da wird „Ein Haar in der Suppe“ gesucht (Theatergruppe Kronberg, ab 17.7.), wird die Liebesgeschichte von Drache Funki von Marionetten erzählt (Märchen an Fäden, 16.8), garantieren „37 Ansichtskarten“ (TWW Theater Westliches Weinviertel, ab 2.6.) unterhaltsame Stunden und mit „Wie im Himmel“ feiert die Bunte Bühne Mistelbach gar ihren 100. Geburtstag (ab 23. Juni).

Anlässlich dieser beiden 100er gratulierte der Landtagspräsident und Kultursprecher des ÖVP Landtagsklubs Karl Wilfing: „Hier sind zwei sehr starke Triebfedern der Kulturarbeit im Weinviertel vereint und einem 200er habe ich noch selten gratuliert. Ich bedanke mich für die vielen Jahre und unzähligen Stunden des Engagements für die Regionalkultur, die unser Denken bereichern, unsere Herzen berühren und unsere Augen für die Vielfalt der Welt öffnen. Weiterhin viel Erfolg und auf die nächsten 200.“

Der „Theaterführer Weinviertel“ mit dem vollständigen Programm kann kostenlos direkt bei der Kulturvernetzung NÖ GmbH angefordert werden (weinviertel@kulturvernetzung.at, 02572/20 250).