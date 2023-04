Kulturen kennenlernen Besuch in Istanbul

Lesezeit: 2 Min WK Werner Kraus

Die Kultur näher kennen zu lernen haben sich Schüler der NÖ Mittelschule beim Besuch in Istanbul zur Aufgabe gesetzt. Im Bild: Alexander Sauberer, Marian Fehlmann, Christian Langer, Moritz Martin, Ilvy Hollander, Milena Ebinger. Foto: NÖ Mittelschule Poysdorf

I m Rahmen des Erasmus+ Projektes der Europäischen Union arbeitet die NÖ Mittelschule Poysdorf seit dem Schuljahr 2019/20 mit Schulen aus Polen, der Slowakei, Litauen und der Türkei über Grenzen hinweg zusammen. Titel des Projektes ist: „Be my guide- I want to know your culture“.