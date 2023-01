Kulturlandschaft Vortrag in Mistelbach & Hollabrunn: Biodiversität in den Kellergassen

Wie hier die Kellergasse in Ameis, sind Kellergassen ein positives Beispiel für Biodiversität. Foto: Johann Öfferl

D ie Kellerensembles mit ihren naturnahen Zwischenstrukturen beherbergen Tier- und Pflanzenarten, die in unserer genützten Landschaft bereits selten geworden sind. Diesem Thema widmet sich der Verein der KellergassenführerInnen im Weinviertel im Rahmen von zwei Vortragsabenden: Am 15. Februar in Mistelbach bzw. am 23. Februar in Hollabrunn wird Florian Danzinger von der Universität Wien jeweils im Saal der Bezirksbauernkammer ein Fachreferat dazu bringen und anschließend wird die neue Broschüre „Kulturlandschaft Weinviertler Kellergassen“ erstmalig präsentiert und verteilt.